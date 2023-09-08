Підготовка до зими: "Нафтогаз" уже уклав понад 200 договорів з виробниками тепла

Станом на початок вересня 577 виробників тепла звернулись до компанії "Нафтогаз Трейдинг" для укладання договорів постачання приробного газу на майбутній опалювальний сезон.

Про це повідомляє пресслужба Групи Нафтогаз.

Компанія вже опрацювала та уклала 214 договорів, з них:

77 контрактів підписано з теплокомуненерго (ТКЕ);

137 — з ОСББ.

Ще 65 пакетів документів повернули на доопрацювання з зауваженнями.

Реклама:

"Нафтогаз Трейдинг, на який Кабінет Міністрів поклав спеціальні обовʼязки з постачання природного газу, наразі проводить інтенсивну роботу з підписання договорів", - зазначили в пресслужбі Групи

За словами очільника компанії Сергія Беляєва, процес триває активно, з регіонами працюють консультанти, які готові надати всю інформацію щодо механізму підписання угод.

"З переважною кількістю найбільш енергоємних підприємств договори про постачання газу вже укладено. Однак, з іншими робота триває. Ми також закликаємо ті теплокомуненерго, які досі не надіслали документи для оформлення договору, — зробити це якомога швидше", — додав Бєляєв.

Реклама:

Нагадуємо:

22 серпня уряд продовжив дію ПСО для виробників тепла до 15 квітня наступного року за якою тарифи на тепло для населення залишаться незмінними.