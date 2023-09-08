"Укргаздобыча" установила новый рекорд добычи газа за последние 3 года

фото: группа "Нафтогаз"

С начала 2023 года суточная добыча газа государственной компании "Укргаздобыча" выросла на 3,31 млн куб. м. Это самый высокий показатель за последние три года.

Об этом сообщает пресс-служба Группы "Нафтогаз".

Отмечается, что благодаря введению в эксплуатацию с начала года 54 новых газовых скважин и увеличению количества сервисных операций в августе среднесуточный показатель добычи голубого топлива "Укргаздобычи" достиг 3,31 млн куб. м., что является самым высоким показателем с июня 2020 года.

"Достигнутое увеличение среднесуточной добычи даст нам возможность по итогам года превысить результат за два предыдущих года. В сложных условиях команда Укргаздобыча продолжает работать для обеспечения страны собственными энергетическими ресурсами. Спасибо коллегам за профессионализм", - подытожил и.о. генерального директора "Укргаздобыча" Олег Толмачев.

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Напомним:

"Укргаздобыча" открыло новое месторождение газа, запасы которого оцениваются в миллиард кубометров голубого топлива.

Недавно Группа Нафтогаз запустила в работу две высокодебитные скважины, которые суммарно дают более 430 тыс. куб. м голубого топлива в сутки.

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