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В Украине открыли новое месторождение на миллиард кубометров газа

Вторник, 29 августа 2023, 13:29 - Лия Ильченко

"Укргаздобыча" открыла новое месторождение газа, запасы которого оцениваются в миллиард кубометров голубого топлива.

Об этом сообщает "Нафтогаз Украины", в стркутуру которого входит "Укргаздобыча".

"Нефтегазовый участок изучался "с нуля", месторождение на нем было открыто скважиной глубиной почти 4 тыс. м. Полученная геологическая информация свидетельствует, что запасы нового месторождения могут достигать 1 млрд кубометров газа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Укргаздобыча" продолжит программу геологической разведки на данном месторождении и планирует здесь бурение новых скважин.

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Напоминаем:

Это не первое открытие новых углеводородных залежей за текущий год.

Недавно Группа Нафтогаз запустила в работу две высокодебитные скважины, которые суммарно дают более 430 тыс. куб. м голубого топлива в сутки.

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газ Нафтогаз Укргаздобыча
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