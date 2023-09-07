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Monobank запустил международную доставку карточек в 180 стран

Четверг, 7 сентября 2023, 18:13 - Анастасия Жарикова

Monobank запускает международную доставку физических платежных карт более чем в 180 стран.

Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский в Telegram.

"Если вы уже с нами и вам нужен пластик – заказывайте. Если вы давно хотели стать клиентом mono из-за границы (только для резидентов Украины) – заказывайте", – написал он.

По словам Гороховского, услугой можно воспользоваться, зайдя в меню оформления физической карты. Чтобы иметь возможность заказать доставку, нужно обновить приложение monobank.

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"Насколько мне известно, это первая технологическая реализация международной доставки карт клиентам среди украинских банков", - добавил Гороховский.

Напоминаем:

Накануне стало известно, что государственный Приватбанк до конца года будет бесплатно отправлять карточки клиентам "Новой почтой".

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Также в Приватбанке анонсировали доставку карт для клиентов, которые из-за войны войны или других причин сейчас находятся за границей, в ближайшем будущем.

Monobank банки
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