Фонд гарантирования с 18 попытки продал столичный ТРЦ "Магеллан"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил продажу лота, в состав которого входил столичный ТРЦ "Магеллан". Покупатель уже заплатил за лот 620 миллионов гривень.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Средства будут направлены на расчет с кредиторами МР Банка, на балансе которого учитывались активы. На сегодняшний день договор купли-продажи подписан.

Аукцион по продаже лота прошел 15 июня. Это была 18 попытка продать активы. В первый раз лот был выставлен на продажу 12 октября 2022 года.

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Начальная цена лота на аукционе составила 448,5 млн. грн. Участие в торгах по английской модели аукциона, приняли трое участников.

"В результате трех раундов и конкуренции цена лота выросла более чем на 170 млн грн и составила - 620 млн грн", - отметили в Фонде.

Напоминаем:

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Совет национальной безопасности и обороны решил национализировать корпоративные права украинских "дочек" российских Сбербанка и ВЕБ.РФ. Речь идет о зарегистрированных в Украине банках МР Банк и Проминвестбанк.