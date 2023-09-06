Дело Приватбанка: НАБУ и САП завершили следствие о хищении экс-топменеджентом 8,4 миллиарда

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Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили в суд дело о хищении 8,4 миллиарда гривен "Приватбанка".

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

В декабре 2016 года, накануне национализации ПАО КБ "ПриватБанк", бывший глава правления банка распорядился перечислить средства с корреспондентского счета, открытого в одном из европейских банков, как погашение задолженности по ранее выданным аккредитивам двум компаниям-агротрейдерам.

Правоохранители констатируют, что в результате операции банка нанесли убытки на сумму около 315 млн долл. (8,2 млрд грн по курсу НБУ).

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Для прикрытия фактической растраты средств банка и придания виду законности этой преступной схеме бывшие чиновники банка подделали банковские документы и провели фиктивное кредитование связанного с банком юрлица.

"Таким образом это лицо сделали должником именно на ту сумму, которую вывели из-за погашения аккредитивов другим компаниям", - добавляют в НАБУ.

Кроме того, экспредседатель правления банка, его первый заместитель и два руководителя департаментов за день до признания Приватбанка неплатежеспособным в декабре 2016 года на основании ложных документов выплатили средствами банку около 223 млн грн в пользу связанных с банком компаний.

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Средства получили несколькими траншами две разные компании. 85,2 млн грн – на счет одной связанной с участниками схемы компании, а 136,8 млн грн – в пользу другой. Впоследствии деньги были выведены за границу с целью легализации.

Среди обвиняемых: экспредседатель правления ПАО КБ "ПриватБанк" Александр Дубилет, его первый заместитель, заместитель, бывший руководитель департамента финансового менеджмента, бывший руководитель департамента поддержки межбанковских операций и руководитель департамента операционного направления банка.

Напоминаем:

Высший антикоррупционный суд в апелляции оставил в силе заочный арест экс-главе ПриватБанка Александру Дубилету. Его подозревают в растрате средств ПриватБанка незадолго до его национализации. Речь идет о двух эпизодах: растрате 137 млн грн и 8 млрд грн.

По первому, следствие установило, что в декабре 2016 года, за день до признания "ПриватБанка" неплатежеспособным, банк на основании ложных документов выплатил за свой счет более 136,89 млн гривен в пользу связанной компании "Ингосстрах".

Кроме того, накануне национализации топ-чиновники приняли решение о незаконном списании долгов иностранных компаний Louis Dreyfus Company Suisse S.A. и Quadra Commodities SA. перед банком вместо этих обществ должником определили связанную с "Приватбанком" фирму Claresholm Marketing LTD. Ущерб по этому эпизоду превышает 8,2 млрд грн

По первому эпизоду Дубилету сообщили о подозрении в феврале 2021 года, а затем, в марте – по второму. Кроме него, подозрения получили и другие бывшие топ-чиновники Приватбанка.

В июле прошлого года правоохранители установили новые факты хищения средств Приватбанка перед его национализацией на сумму 85 млн грн и сообщили о трех новых подозрениях, в частности – экс-главе банка Александру Дубилету.