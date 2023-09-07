Завладение аэропортом "Одесса": суд арестовал бизнесмена Кауфмана с залогом в 268 миллионов

zn.ua

7 сентября ВАКС избрал меру пресечения бизнесмену Борису Кауфману, которая является одним из подозреваемых по делу о незаконном завладении международным аэропортом "Одесса" и 2,5 млрд грн дохода от его деятельности.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

Суд частично удовлетворил ходатайство и применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 268,4 млн грн залога.

Срок действия меры пресечения истекает 29 октября.

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Специализированная антикоррупционная прокуратура не называет фамилии подозреваемого, однако, по данным Центра противодействия коррупции, речь идет об одесском бизнесмене Борисе Кауфмане, которого считают одним из организаторов схемы.

29 августа правоохранители сообщили о подозрении в завладении имущественным комплексом стратегического объекта – КП "Международный аэропорт "Одесса" и 2,5 млрд грн дохода от его деятельности 5 лицам.

Среди них бывший Одесский городской голова, его заместитель, руководитель одного из ООО и 2 известных в регионе бизнесмена.

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Следствие установило, что в 2011 году подозреваемые реализовали преступную схему, в результате которой аэропорт перешел из собственности территориального общества в общую собственность города и так называемых частных инвесторов.

В результате дальнейших действий участников схемы город полностью утратил какой-либо контроль над указанным объектом и не получал от его деятельности никакой прибыли.

В свою очередь лица, получившие контроль над аэропортом годами, присваивали доход от его деятельности. Для того чтобы аэропорт было невозможно вернуть в собственность города, все его имущество заставили в банк для получения не погашаемого кредита.

В результате таких действий местный бюджет получил более 2,5 млрд грн ущерба.

Напоминаем:

В 2011 году ЭП писала о сомнительном решении Одесского горсовета, благодаря которому бизнесмены завладели аэропортом. Тогда сессия городского совета проголосовала за создание нового предприятия – ООО "Международный аэропорт "Одесса", контрольная часть которого принадлежала частной структуре "Одесса эйрпорт девелопмент".

Как писала ЭП, за этой компанией стоят одесские предприниматели Александр Борухович (Грановский) и Борис Кауфман.

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