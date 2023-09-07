Завладение аэропортом "Одесса": суд арестовал бизнесмена Кауфмана с залогом в 268 миллионов
7 сентября ВАКС избрал меру пресечения бизнесмену Борису Кауфману, которая является одним из подозреваемых по делу о незаконном завладении международным аэропортом "Одесса" и 2,5 млрд грн дохода от его деятельности.
Об этом сообщает пресс-служба САП.
Суд частично удовлетворил ходатайство и применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 268,4 млн грн залога.
Срок действия меры пресечения истекает 29 октября.
Специализированная антикоррупционная прокуратура не называет фамилии подозреваемого, однако, по данным Центра противодействия коррупции, речь идет об одесском бизнесмене Борисе Кауфмане, которого считают одним из организаторов схемы.
29 августа правоохранители сообщили о подозрении в завладении имущественным комплексом стратегического объекта – КП "Международный аэропорт "Одесса" и 2,5 млрд грн дохода от его деятельности 5 лицам.
Среди них бывший Одесский городской голова, его заместитель, руководитель одного из ООО и 2 известных в регионе бизнесмена.
Следствие установило, что в 2011 году подозреваемые реализовали преступную схему, в результате которой аэропорт перешел из собственности территориального общества в общую собственность города и так называемых частных инвесторов.
В результате дальнейших действий участников схемы город полностью утратил какой-либо контроль над указанным объектом и не получал от его деятельности никакой прибыли.
В свою очередь лица, получившие контроль над аэропортом годами, присваивали доход от его деятельности. Для того чтобы аэропорт было невозможно вернуть в собственность города, все его имущество заставили в банк для получения не погашаемого кредита.
В результате таких действий местный бюджет получил более 2,5 млрд грн ущерба.
Напоминаем:
В 2011 году ЭП писала о сомнительном решении Одесского горсовета, благодаря которому бизнесмены завладели аэропортом. Тогда сессия городского совета проголосовала за создание нового предприятия – ООО "Международный аэропорт "Одесса", контрольная часть которого принадлежала частной структуре "Одесса эйрпорт девелопмент".
Как писала ЭП, за этой компанией стоят одесские предприниматели Александр Борухович (Грановский) и Борис Кауфман.
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