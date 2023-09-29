Новости 29 сентября: МАГАТЭ требует от россиян немедленно покинуть ЗАЭС, дело о завладении Януковичем угодий завершили

О ЗАЭС. Генеральная конференция МАГАТЭ одобрила резолюцию по немедленному возврату Запорожской АЭС под полный контроль Украины.

О Януковиче. Антикоррупционные органы Украины направили в Высший антикоррупционный суд дело о завладении угодьями "Сухолучья" бывшим президентом Украины Виктором Януковичем и его сообщниками.

О индустриальных парках. Индустриальные парки (ИП), зарегистрированные в период с 2013 до 2019 года, в ближайшее время могут быть исключены из реестра из-за бездействия.

О зарплатах. Минимальная зарплата в Украине в 2024 году вырастет до 8 тысяч гривен, также планируется индексация пенсий.

Реклама:

О долгах. Сумма задолженности украинцев перед ликвидированными банками, которые переданы в управление Фонда гарантирования вкладов физических лиц, по состоянию на сентябрь 2023 года составляет 72,5 млрд грн.

Эксклюзив ЭП

Каких реформ нам не хватает? Что и почему Штаты просят изменить в Украине

Белый дом сформулировал перечень изменений, которые необходимо реализовать украинской власти. В чем их истинный смысл?

Реклама: