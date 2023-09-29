МАГАТЭ приняло резолюцию с требованием немедленно вернуть ЗАЭС под полный контроль Украины 

Генеральная конференция МАГАТЭ одобрила резолюцию по немедленному возврату Запорожской АЭС под полный контроль Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

Резолюция ядерной безопасности в Украине была выдвинута Канадой, Финляндией и Коста-Рикой.

В ходе 67-й сессии генеральной конференции МАГАТЭ требование поддержали 69 стран.

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Резолюция призывает Российскую Федерацию к немедленному выводу всего военного и другого неуполномоченного персонала из ЗАЭС и возврату станции под полный контроль компетентных органов Украины в соответствии с существующей лицензией, выданной Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины.

Документ содержит требование предоставить возможность МАГАТЭ обеспечивать безопасное и защищенное функционирования станции, а также - осуществлять эффективное и действенное внедрение гарантий безопасности.

"Мы благодарны нашим партнерам, каждой стране за голос в поддержку соблюдения гарантий обеспечения ядерной и радиационной безопасности. Принятие Украины в Совет управляющих МАГАТЭ, а также принятие резолюции, призывающей к возврату нашей ЗАЭС под контроль Украины – доказательство того, что цивилизованный мир с нами", - подчеркнул по итогам голосования министр энергетики Украины Герман Галущенко.

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Напоминаем:

Запорожская атомная станция, самая большая АЭС в Европе, находится в оккупации с начала марта 2022 года.

В сентябре 2023 года МАГАТЭ подтвердило минирование Запорожской АЭС оккупантами.

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