В Раде анонсировали ликвидацию до половины индустриальных парков в Украине

Индустриальные парки (ИП), зарегистрированные в период с 2013 до 2019 года, в ближайшее время могут быть исключены из реестра из-за бездействия.

Об этом сообщил заместитель председателя парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский, передает "Интерфакс-Украина".

"В Украине сейчас в реестре находятся 65 индустриальных парков, из них половина были зарегистрированы еще в период с 2013 до 2018-19 года, но они не работают. Эти парки, скорее всего, в ближайшее время будут из реестра исключены, как не работающие", - сказал он.

Как следует из слов депутата, такой шаг будет осуществлен с тем, чтобы не распылять государственную поддержку на нефункционирующие индустриальные парки.

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По его словам, индустриальные парки, которые соответствуют требованиям закона, в частности те, которые имеют управляющую компанию и предоставляют отчеты, разделят на конкурсной основе государственную поддержку в размере 1 млрд грн, запланированную в государственном бюджете на 2024 год.

Критерии предоставления государственной поддержки индустриальным паркам, а также порядок ее предоставления поддержки разработают Министерство экономики и Кабмин.

"Возможно, это будет такой механизм как при ГФРР (Госфонд регионального развития), когда будет софинансирование, возможно, одним из критериев могла бы быть, скажем, готовность местных властей к софинансированию в этом проекте. Возможно, еще какие-то критерии будут определены, но это вопрос, который будет прорабатывать Министерство экономики", - добавил Кисилевский.

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По его словам, подавляющее большинство ИП в Украине - это участок земли, к которому подведены инженерные сети (электроэнергия, газ), а в некоторых случаях не подведены. Он считает, что государственная поддержка в размере миллиард грн будет потрачена преимущественно на подведение коммуникаций к ИП.

"Эта государственная поддержка, вероятнее всего, будет использована на промышленную инфраструктуру, то есть на сети. А вот каким образом это распределится - будет определено постановлением Кабинета Министров в соответствующем порядке", - подытожил Кисилевский.

Напоминаем:

Для резидентов индустриальных парков закон предусматривает, в частности, освобождение от НДС и пошлин при импорте нового оборудования, а также от налога на прибыль на 10 лет при осуществлении деятельности в пределах ИП; льготные ставки налога на недвижимость и платы за землю от местных властей.