Новини 29 вересня: МАГАТЕ вимагає від росіян негайно залишити ЗАЕС, справу про заволодіння Януковичем угідь завершили

Про ЗАЕС. Генеральна конференція МАГАТЕ схвалила резолюцію щодо негайного повернення Запорізької АЕС під повний контроль України.

Про Януковича. Антикорупційні органи України направили до Вищого антикорупційного суду справу про заволодіння угіддями "Сухолуччя" колишнім президентом України Віктором Януковичем і його спільниками.

Про індустріальні парки. Індустріальні парки (ІП), зареєстровані в період з 2013 до 2019 року, найближчим часом можуть бути виключені з реєстру через бездіяльність.

Про зарплати. Мінімальна зарплата в Україні в 2024 році зросте до 8 тисяч гривень, також планується індексація пенсій.

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Про борги. Сума заборгованості українців перед ліквідованими банками, які передані в управління Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, станом на вересень 2023 року становить 72,5 млрд грн.

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Яких реформ нам не вистачає? Що і чому Штати просять змінити в Україні

Білий дім сформулював перелік змін, які необхідно реалізувати українській владі. В чому їх справжній зміст?

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