Минимальная зарплата в 2024 году вырастет до 8 тысяч - Шмыгаль

Минимальная зарплата в Украине в 2024 году вырастет до 8 тысяч гривен, также планируется индексация пенсий.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"В марте 2024 года проведем еще одну очередную индексацию (пенсий – ЭП). В следующем году также запланировано увеличение минимальной заработной платы до 8 тысяч гривень", – сказал глава Кабмина.

Он отметил, что правительство ни одного месяца не задерживало выплаты пенсий, социальных пособий, льгот и субсидий. Но за время войны было проведено уже две индексации пенсионных выплат.

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Также Шмыгаль добавил, что тарифы на коммунальные услуги до конца отопительного сезона не будут расти. При этом предполагается увеличение бюджета на субсидии.

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Напоминаем:

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Кабинет Министров на заседании 15 сентября утвердил проект госбюджета на 2024 год.