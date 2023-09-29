В суд направлено дело о завладении Януковичем угодьями "Сухолучья"

Антикоррупционные органы Украины направили в Высший антикоррупционный суд дело о завладении угодьями "Сухолучья" бывшим президентом Украины Виктором Януковичем и его сообщниками.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

В деле проходят бывший президент Украины и еще три человека., которые обвиняются в завладении земельным участком лесного фонда на территории Сухоулчского сельсовета на Киевщине площадью 17,5 га и ориентировочной стоимостью свыше 2 млн. грн.

В САП напоминают, что в 2007 году на то время премьер-министр Янукович с целью завладения государственным имуществом, а именно - земельным участком лесного фонда Днепровско-Тетеровского лесоохотничьего хозяйства на территории Сухолучского сельского совета Вышгородского района Киевской области, инициировал ряд решений, которые привели к тому, что эта земля выбыла из государственной собственности.

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"Для реализации преступной схемы сообщники бывшего президента привлекали своих приближенных лиц, которые обращались в Киевскую облгосадминистрацию с заявлениями о выделении им земельных участков площадью до 1 га, а впоследствии об изменении целевого назначения указанных участков", - указывается в сообщении.

В дальнейшем это позволяло беспрепятственно передать землю фирме, подконтрольной бывшему президенту.

Впоследствии, в 2009-2011 гг. на этом участке был построен гостинично-ресторанный комплекс, который использовался экс-президентом для личных нужд.

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"Действия бывшего президента квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, его сообщников – по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины", - сообщает САП.

Напоминаем:

Расследование этих фактов было начато еще в 2014 году. До ноября 2019 дело расследовал департамент спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины. Впоследствии дело передали в САП и НАБУ.

Учитывая, что все подозреваемые находятся в розыске, в отношении их осуществлялось специальное досудебное расследование (in absentia).

Статья 191 Уголовного кодекса устанавливает наказание за присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Часть 5 указанной статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Статья 27 Уголовного кодекса определяет признаки соучастия в преступлении.

Часть 5 указанной статьи в частности устанавливает, что пособником является лицо, которое советами, указаниями, предоставлением средств или орудий или устранением препятствий способствовала совершению уголовного преступления другими соучастниками, а также лицо, которое заранее обещало скрыть лицо, совершившее уголовное преступление, орудия или средства совершения уголовного преступления, следы уголовного преступления или предметы, добытые уголовно противоправным путем, приобрести или сбыть такие предметы или иным образом способствовать сокрытию уголовного правонарушения, следы уголовного правонарушения или предметы, добытые уголовно противоправным путем, приобрести или сбыть такие предметы или иным образом способствовать сокрытию уголовного правонарушения.