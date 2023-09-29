Украинцы не вернули ликвидированным банкам более 72 млрд кредитов - YouControl

Сумма задолженности украинцев перед ликвидированными банками, которые переданы в управление Фонда гарантирования вкладов физических лиц, по состоянию на сентябрь 2023 года составляет 72,5 млрд грн.

Об этом говорится в исследовании аналитического центра платформы открытых данных YouControl, которые проанализировали, какие суммы задолжали физические и юридические лица ликвидированным банкам, кто они и как между собой связаны.

Так, в списках должников на официальном сайте Фонда гарантирования вкладов имеется 3621 запись.

Более 95% долгов по невозвращенным кредитам приходится на юридических лиц.

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Наличие долга среди физических лиц составляет 4,6%.

Остальное приходится на обязательства физических лиц как субъектов предпринимательской деятельности.

Более 98% от общей суммы невозвращенных кредитов приходится на 3 банка:

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"Проминвестбанк" - 44,4 млрд грн.

"МР Банк" - 20,5 млрд грн. По сравнению с данными ФГВФЛ на 01.04.2023 г., сумма обязательств перед банком снизилась на 2,9 млрд грн.

"Златобанк" - 6,5 млрд грн.

Топ 20 должников - юридических лиц

Сумма долга двадцатки крупнейших должников - юридических лиц - составляет 41,8 млрд грн, что составляет более 57% от общей суммы задолженности перед обанкротившимися учреждениями.

Должники с наибольшей суммой невозвращенных кредитов обслуживались в двух банках - ПАО "ПРОМИНВЕСТБАНК" и АО "МР БАНК" (бывший АО "СБЕРБАНК").

Акционерами обоих банков ранее были российские финучреждения с государственной долей более 50%. В начале 2023 г. Фонд гарантирования вкладов передал государству в лице государственного предприятия "Национальный фонд инвестиций Украины" их акции.

Большинство компаний связаны или были связаны с 11 финансово-промышленными группами, которые добавлены в информационно-аналитическую систему YouControl. При этом в состав 5 ФПГ входят/относятся по несколько участников рейтинга.

Агрохолдинг "Мрия" и банкротство

Наибольшая сумма непогашенных обязательств, а именно: 7,4 млрд грн, что составляет чуть более 10% от общей суммы задолженности всех 18 неплатежеспособных банков, значится у ООО "МРИЯ АГРОХОЛДИНГ".

Это юрлицо входило в агрохолдинг "Мрия". Компанию основали в 1992 г. Иван и Клавдия Гуты. Позже к ним присоединились их сыновья Андрей и Николай.

В 2014 г. холдинг объявил технический дефолт. Совокупная задолженность "Мрии" перед всеми финансовыми кредиторами с учетом гарантий, предоставленных связанным с семьей Гут компаниям, на момент объявления дефолта составляла около $1,3 млрд.

В январе 2015-го операционный контроль над агрохолдингом перешел кредиторам, которые избрали новое руководство. В августе 2018 г. "Мрия" реструктуризировала задолженность на $1,1 млрд (предусматривалось списание более 70% долга).

Осенью 2018-го саудовский инвестфонд SALIC приобрел агрохолдинг "Мрия" и в 2019 г. объединил его со своими другими украинскими активами в Continental Farmers Group (CFG). После дефолта агрохолдинга "Мрия" несколько раз менялся состав участников ООО "МРИЯ АГРОХОЛДИНГ". В настоящее время совладельцами компании является ООО "АГРОПРОДУКТ 2", бенефициаром которого является Дмитрий Гаврилко с Тернопольщины и кипрская компания МРИЯ АГРО ХОЛДИНГ ПАБЛИК ЛИМИТЕД.

Еще одна компания из рейтинга ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АГРИ - ТРЕЙД" также была связана с обанкротившимся агрохолдингом "Мрия". В период с ноября 2009-го по июль 2010-го ее возглавлял сын основателя "Мрии" Ивана Гуты - Николай. Также некоторое время бенефициаром компании значился Кристакис Иаковидес. Человек с идентичным ФИО - гражданин Кипра, который также был бенефициаром ООО "МРИЯ АГРОХОЛДИНГ". Сейчас обе компании находятся в стадии банкротства.

ФПГ "Азовмаш" и семейные связи

Вторую и третью строчку среди крупнейших должников занимают ЧАО "Азовэлектросталь" и ЧАО "Азовобщемаш" соответственно. Общая сумма долга обоих предприятий составляет почти 5,5 млрд грн.

Обе компании входят в состав финансово-промышленной группы "Азовмаш", которая объединяет машиностроительные предприятия, специализирующиеся на выпуске оборудования для горно-металлургического комплекса, цистерн-вагонов, портовых кранов, котлов, топливозаправщиков и т.д.

Ключевыми лицами финансово-промышленной группы являются вдова основателя группы компаний Александра Савчука - Светлана Савчук и муж ее дочери - Тарас Полищук. Компании зарегистрированы на временно оккупированной территории в Мариуполе.

Миллиардные долги ООО "Снабтрейдкомпани" и управление сотнями компаний

В рейтинге также фигурирует компания ООО "СНАБТРЕЙДКОМПАНИ". Размер ее долга перед "Проминвестбанком" составляет 2,4 млрд грн.

Руководителем и участником компании значится Владислав Мелехин. Лицо с таким именем и фамилией фигурирует как руководитель и участник еще более 200 компаний в Украине, которые зарегистрированы в разных регионах и работают в различных сферах деятельности. Ранее участником компании был Сергей Гончаров из Донецка.

Согласно судебным материалам дела №905/2508/15, ООО "Дорожное строительство "Альтком", занимающее 5 место в рейтинге, было поручителем ООО "Снабтрейдкомпани" перед "Проминвестбанком" по договору об открытии кредитной линии.

Топ 20 должников - физических лиц

Сумма долга двадцатки крупнейших должников - физических лиц - составляет 2,6 млрд грн. Это составляет около 77% от общей суммы записей по задолженности физических лиц перед банками, находящимися в управлении ФГВФЛ.

Большинство должников из рейтинга имеют задолженность перед "Проминвестбанком" и "МР Банком". Физические лица с одинаковыми долгами были рассмотрены как одна группа в рейтинге, поскольку их индивидуальные записи имели одинаковую сумму долга, отраженную не отдельно для каждого должника, а как общую сумму задолженности этих лиц.

Экс-нардепы, тендеры и долги

Наибольшую сумму невозвращенного кредита среди физических лиц в размере более 839 млн грн имеет Анатолий Богатыренко.

Лицо с таким именем и фамилией было народным депутатом Украины (03.1998-04.2002 гг.), а также является участником и должностным лицом 6 организаций в Украине, преимущественно работающих в сферах АПК и недвижимости.

В частности, в ООО "ГРАДСТРОЙ-ХЕРСОН", что возглавляет его сын - Сергей Богатиренко, который связан еще с 10 компаниями. Эти предприятия работают в агропромышленной сфере (ООО "АГРО.НИКА"), торговле топливом (ООО "ГАЗОВЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ЗАПРАВКИ"), предоставлении финансовых услуг (ООО "ИНВЕСТ-АГЕНТСТВО") и др.

Задолженность в размере более 370 млн грн перед "МР Банком" имеет Екатерина Погребняк.

Человек с таким же именем и фамилией - руководитель и владелица компании ООО "ФИРМА "М.И.К. SCHORR GMBH", реализующей проекты освещения на различных объектах - от частных домов до ТРЦ. Участником вышеупомянутой компании был Игорь Погребняк, который является участником компании с созвучным названием ООО "М.И.К ШОРР".

Замыкает тройку - Мария Владимировна Яковлева с размером непогашенного кредита почти 229 млн грн.

Человек с идентичным ФИО является участником ООО "АКВА-ЮНИТИ ГРУПП" (до мая 2023-го. - ООО "НОВОБУД") и ООО "УКРНАФТАГАЗЕНЕРГО". Ее бизнес-партнером по упомянутым компаниям до мая-июня 2023-го был Вацлав Качуровский. Он и Мария Яковлева фигурировали в публикациях СМИ относительно тендеров на поставку природного газа государственным предприятиям. Также с 2019 г. она возглавляет ОО "СОЮЗ УЧАСТНИКОВ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ ГАЗОВОГО РЫНКА".