СБУ задержала предателей, которые скорректировали удар по критической инфраструктуре Киева 21 сентября

Киберспециалисты Службы безопасности задержали двух российских агентов, которые корректировали воздушную атаку РФ на Киев в ночь на 21 сентября этого года.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Установлено, что накануне этой даты задержанные прислали россиянам координаты для удара по городу.

Основными целями вражеской атаки были столичные объекты жизнеобеспечения, в том числе энергогенерирующие предприятия.

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По данным следствия, "наведением" российских ракет на Киев занимались двое местных жителей, которые работали на главное управление генштаба ВС РФ (известное как ГРУ).

В поле зрения военной разведки РФ они попали из-за своих антиукраинских сообщений в соцсетях, которые распространяли после начала полномасштабного вторжения агрессора.

Затем представитель российского ГРУ дистанционно завербовал обоих мужчин и поставил им задачу по сбору разведданных на территории Киева.

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По указанию российской спецслужбы агенты отслеживали места базирования и перемещения Сил обороны в столичном регионе.

Для этого выходили на улицы и скрыто фиксировали пункты дислокации украинских защитников. Также фигуранты "втемную" использовали своих знакомых, у которых выпытывали "нужную" информацию под видом бытовых разговоров.

Кроме того, вражеские агенты присылали своему российскому "куратору" фотографии и геолокации стратегически важных объектов энергетической инфраструктуры.

Для передачи сведений предатели использовали мессенджер, а чтобы замаскировать "сеансы" связи, создали несколько анонимных аккаунтов.

За каждое выполненное задание злоумышленники получали из РФ деньги.

Во время обысков по месту жительства обоих фигурантов изъяты мобильные телефоны, которые они использовали для фотографирования украинских объектов и переписки с агрессором.

Также найдены банковские карты, на которые российские агенты получали средства от своего "куратора" из ГРУ.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили обоим задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленникам грозит пожизненное заключение.