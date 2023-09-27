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Из-за боевых действий и по другим причинам без света остаются почти 400 населенных пунктов – "Укрэнерго"

Среда, 27 сентября 2023, 11:17 - Алексей Павлыш

Из-за боевых действий и по другим причинам без света по состоянию на утро 27 сентября остается 398 населенных пунктов, в среду есть незначительный импорт электроэнергии из Словакии.

Об этом заявили в "Укрэнерго".

Отмечается, что во вторник, 26 сентября, вечерний максимум потребления был на 0,6% выше, чем в понедельник 25 сентября.

"Для поддержания баланса между потреблением и производством электроэнергии ограничивалась работа ветровых и солнечных электростанций в дневные часы с 12 до 15. Максимальная мощность, которая ограничивалась в отдельные часы составила 612 МВт.

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Продолжается плановая ремонтная кампания на энергоблоках электростанций", - говорится в сообщении.

При этом в среду есть незначительный импорт электроэнергии из Словакии. Общий объем 1 МВт-ч.

Экспорт осуществляется в Словакию и Молдову. Общий объем 4 896 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 396 МВт.

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"Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 398 населенных пунктов. Из-за боевых действий есть повреждения в сетях облэнерго Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской областей. Восстановление питания происходит при ситуации с безопасностью и с разрешения военных.

Есть отключения по техническим причинам на Сумщине. Продолжаются аварийно-восстановительные работы", - добавили в компании.

Экономическая правда

Укрэнерго энергетика
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