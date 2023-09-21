Враг снова начал бить по энергетическим объектам: последствия атаки

Во время массированной ракетной атаки врага утром 21 сентября получили повреждения отдельные энергетические объекты в центре и на западе Украины - это была первая за последние полгода атака россиян на энергосистему.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Из-за ракетной атаки были частично обесточены потребители в Ровенской и Житомирской областях.

Также во время атаки получили повреждения сети облэнерго в Днепропетровской, Киевской, Харьковской областях. Аварийно-восстановительные работы начались сразу после отбоя тревоги.

Реклама:

Из-за боевых действий и по другим причинам без света на утро остается 398 населенных пунктов

По словам главы правления компании Владимира Кудрицкого, энергоснабжение в магистральной сети "Укрэнерго" возобновлено. Сети облэнерго работают над питанием бытовых потребителей.

Кудрицкий добавил, что энергетиков эта атака не застала врасплох, подготовка и восстановление энергосистемы не прекращались с конца прошлого отопительного сезона.

Реклама:

"Нельзя утверждать, это начало новой массированной террористической волны целенаправленных атак по энергосистеме. Энергетики не располагают такой информацией и не могут прогнозировать действия врага. Но у нас нет иллюзий. Мы читаем сообщения ГУР Минобороны и знаем, что враг циничен и жесток, все моральные и правовые рамки перешли давно. Поэтому мы готовимся к любым возможным сценариям", – отметил руководитель компании.

Он заверил, что то, что можно сделать для защиты потребителей и быстрого восстановления после чрезвычайных ситуаций, сделано, делается и будет делаться дальше.

Также не останавливается подготовка к отопительному сезону: энергетики изучили опыт прошлой осени-зимы, имеют сценарии реагирования и тесно сотрудничают с Силами обороны и местными властями.

Напоминаем:

В результате массированной российской атаки 21 сентября, в Ровенской области есть попадание в энергетическую и гражданскую инфраструктуру в областном центре. Часть Ровенского района без электроэнергии.

Утром 21 сентября в результате очередной массированной российской атаки в Дарницком районе Киева поврежден инфраструктурный объект.