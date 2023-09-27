В НБУ улучшили прогноз дефицита электроэнергии в четвертом квартале

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В Нацбанке ожидают, что дефицит электроэнергии в течение четвертого квартала 2023 года не будет превышать 5%.

Об этом заявил заместитель председателя НБУ Алексей Шабан во время публичного интервью на форуме "Энергия Бизнеса" от Forbes.

При этом аналогичный показатель в первом квартале этого года после ударов РФ по энергоинфраструктуре составлял, по оценке Нацбанка, 15%.

По словам Шабана, в Нацбанке ожидают менее существенного, чем в прошлом году, негативного эффекта на экономическую активность от возможного дефицита электроэнергии в течение четвертого квартала и, вероятно, в начале 2024 года, отметил Шабан.

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"1,5-2% дефицита будет перекрываться импортом электроэнергии", - сказал заместитель председателя НБУ.

Отмечается, что в начале этого года Нацбанк прогнозировал более значительное влияние перебоев с энергоснабжением на экономику в течение всего года. По базовому сценарию в НБУ закладывали возможный дефицит в 15-18% в четвертом квартале 2023-го и первом квартале 2024-го. Аналогичные показатели по негативному сценарию составляли 30-33%.

В апреле, по словам Шабана, НБУ пересмотрел свою оценку.

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"Мы увидели, что на платежный баланс и на инфляцию проблемы с электроэнергетикой повлияли не так как ожидалось.

Можно даже сказать, что на инфляцию совсем не повлияли, поскольку снижение цен на топливо и сырье смогли "прижать" инфляцию", - пояснил он.

Замглавы НБУ добавил, что разрушение Каховской ГЭС также не имело значительного эффекта на энергетику, хотя это и привело к снижению объемов гидрогенерации по всему каскаду Днепра.

В июле сбалансированию ситуации, по его словам, способствовали осадки, а дефицит, возникший в августе из-за жары, компенсировался импортом электроэнергии.

Также в Нацбанке фиксируют рост импорта энергетического оборудования.

"Объемы ощутимо превышают показатели прошлого года", - резюмировал Шабан.

Напоминаем:

Во время массированной ракетной атаки врага утром 21 сентября получили повреждения отдельные энергетические объекты в центре и на западе Украины. В "Укрэнерго" заявили, что это была первая за последние полгода атака россиян на энергосистему.

Экономическая правда