Прокуроры будут просить увеличить залог для Коломойского почти до 6 миллиардов

Сторона обвинения будет просить Шевченковский районный суд Киева увеличить залог для бизнесмена Игоря Коломойского из-за новых подозрений более чем в 11 раз – до почти 5,88 миллиарда гривен.

Источник: собеседники "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: По данным УП, в связи с сообщением о новом подозрении Игорю Коломойскому прокуроры собираются подать в суд ходатайство об увеличении ему залога.

Они хотят, чтобы сумма залога возросла со 190 тысяч прожиточных минимумов до 2,19 миллиона прожиточных минимумов для трудоспособных лиц – то есть с почти 510 млн до почти 5,88 млрд гривен.

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Предыстория:

1 февраля 2023 года Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности проводили обыск у Игоря Коломойского дома в Днепре по делу о махинациях вокруг "Укртатнафты" и "Укрнафты".

2 сентября Игорю Коломойскому объявили подозрение в мошенничестве и легализации имущества, добытого преступным путем. Речь шла о легализации в 2013-2020 годах более полумиллиарда гривен путем вывода их за границу через подконтрольные банковские учреждения. Шевченковский райсуд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере почти 510 миллионов гривен по этому подозрению. Коломойский не собирался вносить этот залог до рассмотрения апелляции.

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15 сентября Игорю Коломойскому объявили новое подозрение по делу о завладении 5,8 млрд грн сразу по трем статьям (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления; завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное организованной группой, в особо крупных размерах; легализация средств, полученных преступным путем).

По данным следствия, в 2013-2014 годах Коломойский незаконно завладел 5,8 млрд грн, создав преступную группировку из сотрудников Приватбанка, учредителем и акционером которого он был.

Украинская правда