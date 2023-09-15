Дело Коломойского: судья ВАСУ заявил об истечении сроков досудебного расследования

Судья Высшего антикоррупционного суда Олег Ткаченко объявил об истечении сроков досудебного расследования по делу Коломойского и отпустил без меры пресечения одного из фигурантов.

Об этом сообщил глава Национального антикоррупционного бюро Украины Олег Новиков.

"Что касается судьи Олега Ткаченко, то, по его мнению, в деле Коломойского истекли сроки досудебного расследования и поэтому он отпустил без меры пресечения экс-заместителя руководителя направления - директора департамента межбанковского дилинга ПриватБанка Ярослава Лугового", - сообщил глава НАБУ.

Новиков объяснил, какой логики придерживался судья при принятии такого решения.

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"В марте 2018 года вступили в законную силу "правки Андрея Лозового" (нардепа прошлого созыва от Радикальной партии). Ими предусматривалось, что по делам, которые открыты после введения правок, расследование необходимо продолжать через следственных судей, а до правок - постановлениями прокурора (заместителя генпрокурора)", - отметил глава НАБУ.

Дело, в котором Коломойскому сообщили о подозрении, было открыто в 2017 году, то есть до правок, и там продолжали следствие постановлениями генпрокуроров.

Но по этому же делу ранее уже сообщали о подозрении по другому эпизоду - растрата 8,4 млрд грн ПриватБанка экс-главой правления учреждения Александром Дубилетом и другими. В отношении них материалы выделили в новое производство.

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"А старое дело оставили без подозреваемых по другим фактам. И вот по одному из таких фактов сообщили о подозрении уже Коломойскому, Дубилету и остальным. Однако, по мнению судьи Ткаченко, в деле уже истекли сроки расследования, потому что о подозрении в нем уже сообщали и сроки продолжали исчисляться", - рассказал Новиков.

В то же время он сообщил, что позиция относительно сроков давности по делу имеет разногласия даже в стенах самого ВАСУ.

"Следственная судья Высшего антикоррупционного суда Лариса Задорожная, в отличие от своего коллеги Олега Ткаченко, применила меру пресечения к подозреваемому по делу олигарха Игоря Коломойского о завладении 9,2 млрд грн ПриватБанка", - сообщил Новиков.

"Она хоть и не арестовала бывшую начальницу департамента межбанковских операций ПриватБанка Надежду Конопкину, но применила к ней меру пресечения в виде 1,61 млн грн залога", - добавил он.

Судья также обязала сдать загранпаспорта, не общаться с Коломойским, другими подозреваемыми, свидетелями и выполнять другие обязательства.

"Вероятно судья Задорожная другого мнения, потому что меру пресечения она таки применила. Я буду следить за этим делом. Интересно, какие решения будут по другим подозреваемым", - отметил глава НАБУ.

Напоминаем:

СБУ, БЭБ и Офис генпрокурора разоблачили новые факты преступной деятельности бизнесмена Игоря Коломойского. Правоохранители подтвердили, что олигарх получил третье подозрение.