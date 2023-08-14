Налоговая служба запланировала проверить 1019 компаний и 256 физических лиц до конца года
1275 бизнесов проверит Налоговая до конца года, в перечень попали компании с подакцизным товаром, банки и игорный бизнес и тому подобное.
Об этом сообщает Опендатабот, ссылаясь на данные Государственной налоговой службы.
Сейчас ГНС планирует провести документальные проверки в:
- 896 компаний, работающих с подакцизным товаром - алкоголь, табак, бензин и тому подобное. В частности, в перечень попали ОККО, Socar, Карлсберг Украина, Укртранснафта и т.д.
- 94 финансовые компании, среди которых:
15 банков: Восток, Укргазбанк, Альянс, Банк инвестиций и сбережений, Коминбанк, Глобус, Украинский капитал, Украинский строительно-инвестиционный банк, Дойчебанк ДБУ, Альтбанк, Первый инвестиционный банк, Европейский промышленный банк, Банк "Клиринговый дом", Пиреус банк МКБ, РВС банк.
19 страховых компаний и их подразделений. Так, в перечень попали компании "ВУСО" и "ТАС".
60 других финансовых учреждений.
- 256 физических лиц.
Кроме того, Налоговая проверит 29 компаний относительно правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты налога на доходы физических лиц и ЕСВ. В этом перечне - 17 игорных бизнесов, в частности, Фавбет.
Узнать, запланированы ли проверки в отношении вашего бизнеса или партнеров, можно в Опендатабот. Для этого следует отправить боту код компании. Если бизнес есть в плане - соответствующая информация появится в карточке компании.