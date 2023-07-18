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Бизнес в Украине научился подделывать фискальные чеки, выдаваемые РРО - ДНС

Вторник, 18 июля 2023, 11:41 - Лия Ильченко

Государственной налоговой службой разоблачена схема выдачи имитированных фискальных чеков.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

"Специалистами ГУ ГНС в г. Киеве выявлена сеть магазинов, в которой при продаже товара за наличные выдавались чеки, имитирующие фискальные", - говорится в сообщении.

Чеки создавались с помощью традиционного РРО с указанием всех необходимых реквизитов оригинальных чеков (фискальный номер РРО, заводской номер РРО и т.д.), принадлежащих зарегистрированному в ГНС РРО. При этом информация о таких операциях не направлялась в Систему учета данных РРО.

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После разоблачения этой схемы, среднесуточные наличные расчеты в указанной сети выросли в 10-15 раз.

Также в г. Харькове налоговики разоблачили физическое лицо - предпринимателя, который при осуществлении хозяйственных операций использовал похожую схему сокрытия доходов от налогообложения. То есть, программный РРО, который использовался субъектом хозяйствования, позволял уклоняться от надлежащего учета и уплаты налогов.

Как следует из сообщения ГНС, подобные нарушения не ограничиваются указанными случаями.

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"Соответствующая информация относительно таких субъектов хозяйствования, которые искажают налоговую информацию, передаваемую от РРО и программных РРО в ГНС, будет направлена в правоохранительные органы для предоставления правовой оценки таким действиям и организации соответствующих мероприятий", - отметили, в частности, налоговики.

Напоминаем:

На подписи президента находится законопроект №8401, которым с 1 октября 2023 года возвращается ответственность за нарушения в сфере применения РРО (кроме прифронтовых территорий и территорий возможных боевых действий).



ГНС
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