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До конца военного положения проезд в транспорте Киева не будет дорожать – КГГА

Четверг, 17 августа 2023, 16:45 - Украинская правда

Столичные власти уверяют, что повышения цены на проезд в общественном транспорте до завершения военного положения не будет.

Источник: директор департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации Руслан Кандибор

Прямая речь: "Не поднимать цену на проезд - четкая позиция мэра города и моя также. Мой комментарий журналистам о необходимости поднятия цены на проезд касался исключительно условий быстрого послевоенного развития города, в том числе и развития транспортной инфраструктуры".

Детали: По словам Кандибора, вопрос пересмотра цен на проезд в общественном транспорте Киева возможен только после победы Украины в войне и начала восстановления и развития всех сфер жизнедеятельности города, в том числе и общественного транспорта.

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Украинская правда

Киев транспорт КГГА
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