Киевская городская электричка временно изменит график

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Поезда Киевской кольцевой электрички не будут курсировать на участке Дарница-Почайна 15-го, 16-го, 22-го и 23-го августа в обеденные часы.

Об этом говорится в сообщении Kyiv City Express.

"Накануне новой недели предупреждаем о запланированных ремонтах. Это отразится на некоторых рейсах в "непиковый" период в середине дня.

На станциях Почайна, Троещина, Троещина-2, Киев-Днепровский, Русановка и Дарница, которых коснутся изменения в расписании, появятся детализированные напоминания с перечнем изменений в рейсах", – говорится в сообщении.

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Экономическая правда