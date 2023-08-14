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Киевская городская электричка временно изменит график

Понедельник, 14 августа 2023, 17:16 - Cергей Мельник
 
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Поезда Киевской кольцевой электрички не будут курсировать на участке Дарница-Почайна 15-го, 16-го, 22-го и 23-го августа в обеденные часы.

Об этом говорится в сообщении Kyiv City Express.

"Накануне новой недели предупреждаем о запланированных ремонтах. Это отразится на некоторых рейсах в "непиковый" период в середине дня.

На станциях Почайна, Троещина, Троещина-2, Киев-Днепровский, Русановка и Дарница, которых коснутся изменения в расписании, появятся детализированные напоминания с перечнем изменений в рейсах", – говорится в сообщении.

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Экономическая правда

Киев транспорт Укрзализныця
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