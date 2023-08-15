Экспертиза признала поврежденный россиянами дом в Киеве восстанавливаемым. В КГГА его хотели снести
Специалисты государственного предприятия "Киевский промстройпроект" провели экспертизу дома на улице Жилянской в центре Киева, поврежденного в результате вражеского обстрела в октябре 2022 года, и признали здание подлежащим реконструкции.
Об этом сообщила глава объединения совладельцев многоквартирного дома Татьяна Махринская агентству "Интерфакс-Украина".
Согласно заключению ГП "Киевский промстройпроект", дом в целом подлежит капитальному ремонту, а в случае достройки разрушенного этажа – реконструкции.
По словам Махринской, жильцы дома также подали заявки на денежную помощь по госпрограмме "еВідновлення" для выполнения самостоятельного ремонта части помещений, однако комиссия для обследования все еще не осмотрела объект.
Первая экспертиза, проведенная коммунальным предприятием "Киевэкспертиза", признала дом и его инженерные сети не подлежащими восстановлению. Как сообщила депутат Киевского городского совета Ксения Семенова, первичная экспертиза дома на ул. Жилянской была проведена в рекордно короткие сроки – непосредственно в день атаки.
Заместитель главы Киевской городской государственной администрации Вячеслав Непоп тогда заявлял, что дом "восстановить невозможно".
Альтернативную экспертизу жители дома заказали за свой счет.
Напоминаем:
В октябре 2022 года в результате ракетного удара по жилому дому XIX века на ул. Жилянской в центре Киева обвалилось его крыло.
Из-под завалов спасены 19 человек, погибли четверо.
Киевляне меньше чем за неделю собрали необходимые подписи под петицией о восстановлении исторического здания.