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Экспертиза признала поврежденный россиянами дом в Киеве восстанавливаемым. В КГГА его хотели снести

Вторник, 15 августа 2023, 09:52 - Cергей Мельник
 
Andre Luis Alves/Anadolu Agency via Getty Images

Специалисты государственного предприятия "Киевский промстройпроект" провели экспертизу дома на улице Жилянской в центре Киева, поврежденного в результате вражеского обстрела в октябре 2022 года, и признали здание подлежащим реконструкции.

Об этом сообщила глава объединения совладельцев многоквартирного дома Татьяна Махринская агентству "Интерфакс-Украина".

Согласно заключению ГП "Киевский промстройпроект", дом в целом подлежит капитальному ремонту, а в случае достройки разрушенного этажа – реконструкции.

По словам Махринской, жильцы дома также подали заявки на денежную помощь по госпрограмме "еВідновлення" для выполнения самостоятельного ремонта части помещений, однако комиссия для обследования все еще не осмотрела объект.

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Первая экспертиза, проведенная коммунальным предприятием "Киевэкспертиза", признала дом и его инженерные сети не подлежащими восстановлению. Как сообщила депутат Киевского городского совета Ксения Семенова, первичная экспертиза дома на ул. Жилянской была проведена в рекордно короткие сроки – непосредственно в день атаки.

Заместитель главы Киевской городской государственной администрации Вячеслав Непоп тогда заявлял, что дом "восстановить невозможно".

Альтернативную экспертизу жители дома заказали за свой счет.

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Напоминаем:

В октябре 2022 года в результате ракетного удара по жилому дому XIX века на ул. Жилянской в центре Киева обвалилось его крыло.

Из-под завалов спасены 19 человек, погибли четверо.

Киевляне меньше чем за неделю собрали необходимые подписи под петицией о восстановлении исторического здания.

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