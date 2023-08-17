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До кінця воєнного стану проїзд у транспорті Києва не дорожчатиме – КМДА

Четвер, 17 серпня 2023, 16:45 - Українська правда

Столична влада запевняє, що підвищення ціни на проїзд у громадському транспорті до завершення воєнного стану не буде.

Джерело: директор департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації Руслан Кандибор

Пряма мова: "Не піднімати ціну на проїзд - чітка позиція мера міста і моя також. Мій коментар журналістам щодо необхідності підняття ціни на проїзд стосувався виключно умов швидкого повоєнного розвитку міста, в тому числі і розвитку транспортної інфраструктури".

Деталі: За словами Кандибора, питання перегляду цін на проїзд у громадському транспорті Києва можливе лише після перемоги України у війні та початку відновлення і розвитку всіх сфер життєдіяльності міста, в тому числі і громадського транспорту.

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Українська правда

Київ транспорт КМДА
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