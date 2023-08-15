В Киеве осовременили процесс уплаты штрафа за безбилетный проезд в общественном транспорте

КП "Киевпастранс" запустил функцию безналичной уплаты штрафа за безбилетный проезд в наземном общественном транспорте.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской горадминистрации.

"Во всем подвижном составе предприятия размещены информационные плакаты с реквизитами единого расчетного счета для уплаты штрафов. Также для удобства пассажиров на плакатах размещен QR-код, позволяющий провести уплату штрафа в несколько кликов на смартфоне", - говорится в сообщении.

В графе "Назначение платежа" обязательно нужно указать номер квитанции и провести уплату штрафа в присутствии контролера.

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КП "Киевпастранс" напоминает, что уплата штрафов на любые личные карточки запрещена, и призывает своевременно платить за проезд.

Напоминаем:

Штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте Киева составляет 160 гривен.

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