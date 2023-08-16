Правительство ослабило контроль за ценами на социально значимые продукты

Кабмин снизил периодичность проведения мониторинга потребительских цен на социально значимые товары.

Соответствующие изменения были внесены в распоряжение "О мерах по мониторингу и анализу цен и состояния товарных рынков", принятое в январе 2022 года, сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Согласно обновленному распоряжению правительства, Государственная служба статистики теперь будет проводить мониторинг потребительских цен на социально значимые товары не ежедневно, а еженедельно.

Кроме того, отменена норма о том, что Государственная служба по безопасности пищевых продуктов и защите потребителей еженедельно проводит анализ задекларированных розничных цен на товары, которые имеют существенную социальную значимость, и товары противоэпидемического назначения.

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Напоминаем:

Контроль за ценами на социально значимые товары в Украине возобновили весной 2020 года после введения карантина из-за вспышки острореспираторной инфекции COVID-19. Меры были усилены в начале 2022 года.

В июле 2023 года Кабмин продлил государственное регулирование цен на отдельные виды продовольственных товаров, однако сократил список.

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Согласно постановлению №650 "О регулировании цен на отдельные виды продовольственных товаров и обеспечения стабильной работы производителей продовольствия в условиях военного положения" был установлен предельный уровень торговой надбавки (наценки) на уровне 10% на муку пшеничную высшего сорта, молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке), хлеб ржано-пшеничный, куриные яйца категории С1, птица (тушки куриные, четверти тушки куриные), батон и масло подсолнечное рафинированное.

Из перечня исключены: сахар-песок, макаронные изделия отечественного производства (вермишель из муки высшего сорта), и масло сливочное жирностью 72,5%.

Инфляция в Украине повысилась в 2022 году из-за войны до 26,6%.

Однако в 2023 году инфляция снижается и в июле составила лишь 11,3%. Ожидается, что до конца года она будет ниже 10%.