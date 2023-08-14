Цены на нефть падают на фоне кризиса на китайском рынке недвижимости

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Цены на нефть в понедельник, 14 августа, снизились, поскольку инвесторы отошли от рискованных активов из-за обеспокоенности возможностью новой волны кризиса на китайском рынке недвижимости.

Об этом сообщает enkorr.

Так, октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,84 (0,97%), до $85,97 за баррель. Зато в пятницу Brent подорожала на $0,41 (0,5%), до $86,81 за баррель.

Кроме того, доллар США укрепляется, что сокращает привлекательность вложений в сырьевые товары. Долларовый индекс ICE прибавляет 0,12% в ходе торгов.

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Также сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже на $0,85 (1,02%), до $82,34 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,37 (0,5%), до $83,19 за баррель.

"На прошлой неделе Brent подорожала на 0,7%, WTI - на 0,5%. Оба сорта завершили в плюсе седьмую неделю подряд из-за опасений дефицита нефти на мировом рынке. Ожидания, что американская экономика сможет избежать рецессии, несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС), поддерживали прогнозы спроса", - говорится в сообщении.

По словам основателя Vanda Insights Вандана Хари, трейдеры чрезмерно фокусировались на экономической ситуации в США, игнорируя серьезные проблемы в Европе и Китае. Следовательно, им давно нужно было вернуться к действительности.

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Напомним:

Цены на большинство российского топлива, которое экспортируется из Балтийского и Черноморского регионов, сейчас превышают ценовой лимит, установленный в феврале коалицией во главе с G7.

Экономическая правда.