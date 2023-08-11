В Украине рекордно упали цены на гречку

Цены на гречку в Украине по сравнению с прошлым годом уменьшились на 53%, вернувшись на довоенный уровень - 44,4 грн/кг.

Об этом сообщает agronews.ua со ссылкой на данные ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса".

Отмечается, что из-за превышения предложения над спросом, в этом году гречка не имеет чрезвычайно привлекательного экономического эффекта.

Так, данные Министерства аграрной политики и продовольствия Украины свидетельствуют, что в 2022 году посевы гречихи по сравнению с довоенным 2021 выросли более чем на 30%. Общая площадь под урожай текущего года составила 120,7 тысячи гектара, что почти полностью совпадает с площадью уборки зерна гречихи прошлого года - 121 тысяча гектаров.

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Относительно внутреннего потребления, то общие потребности в гречке на внутреннем рынке оцениваются в 125-130 тысяч тонн в год.

В этом сезоне с учетом переходящих остатков наш имеющийся ресурс составит 165 тыс. т, чего сейчас более чем достаточно как для обеспечения внутренних потребностей, так и для формирования экспортного потенциала на уровне не менее 20 тысяч тонн.

Напоминаем:

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В довоенном 2021 году аграрии собрали рекордный урожай гречихи - самый большой урожай за последние несколько лет.

В 2021 году на поддержку производителей гречки было выделено 50 млн грн.

Однако, закупочные цены на гречку в годовом измерении выросли в 2021 году на 18%.

В 2022 году Кабмин установил запрет на экспорт гречки.





