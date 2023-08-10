Российская нефть торгуется выше ценового лимита, в США готовятся отреагировать - Reuters

Цены на большинство российского топлива, экспортируемого из Балтийского и Черноморского регионов, сейчас превышают ценовой лимит, установленный в феврале коалицией во главе с G7.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные агентства по анализу цен Argus Media.

Страны Большой семерки, Европейский Союз и Австралия установили предельные цены на российское дизельное и другое топливо, чтобы обеспечить поставки на рынки, одновременно ограничивая доходы Москвы после вступления в силу 5 февраля запрета ЕС на импорт этого топлива.

Коалиция установила максимальную цену в 100 долларов за баррель для продуктов, торгующихся с прибавкой к сырой нефти, главным образом дизельного топлива, и 45 долларов за баррель для продуктов, торгующихся со скидкой, таких как мазут.

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Данные Argus показали, что цены на дизельное топливо, газойль, нефть и мазут российского происхождения в Черноморском и Балтийском регионах в последние недели превысили эти ограничения.

Российская нефть марки Urals также торгуется выше установленного коалицией ограничения цены в 60 долларов за баррель.

Источники и экспортеры сообщили Reuters, что администрация президента США Джо Байдена намерена расширить охват западных торговых домов, страховщиков и владельцев танкеров, чтобы напомнить о соблюдении ограничения цен.

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Собеседники издания ожидают, что администрация будет использовать "мягкую" тактику вместо широко распространенных угроз строгих мер в отношении потенциальных нарушителей, поскольку это может подорвать энергетические рынки.

Напоминаем:

Благодаря "теневому флоту" и манипуляциям с перевозочными документами Россия продает нефть по цене более 60 долларов за баррель.