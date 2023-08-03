В Приватбанке заявили о переломе в онлайн-торговле: запущена цифровая аутентификация платежей

Государственный Приватбанк (Киев) и оператор платежной системы Visa первыми в мире представили новую программу цифровой аутентификации платежей в онлайн-торговле, которая позволяет проводить быстрые транзакции без присутствия карточки, оставаясь при этом простой в использовании.

Об этом сообщается на сайте Приватбанка.

Речь идет о программе цифровой аутентификации Digital Authentication Framework (DAF).

"Украина стала первой страной в мире, где запущена эта новаторская программа. Это событие знаменует переломный момент для электронной коммерции и платежного рынка страны в целом", - отметили в Приватбанке.

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"Программа цифровой аутентификации Digital Authentication Framework (DAF), работающая на основе технологий EMV 3-D Secure и Visa Token Service, гарантирует безопасность транзакций без присутствия карты, оставаясь при этом простой в использовании", - добавили в банке.

Digital Authentication Framework - это обновление программы Visa Secure, которая основана на технологии 3-D Secure (3DS) и требовала прохождения многоэтапной проверки для аутентификации клиента банком-эмитентом, прежде чем транзакция электронной коммерции (без присутствия карты) может быть одобрена с уверенностью.

В Digital Authentication Framework активная аутентификация требуется только для первой транзакции, последующие же транзакции одобряются автоматически.

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В госбанке считают, что благодаря отсутствию необходимости проходить такую аутентификацию при каждой последующей операции потребители будут испытывать меньше неудобств, сократится количество заказов, которые будут оставаться неоформленными в корзине, а продавцы, со своей стороны, получат более высокий уровень конверсии.

Напоминаем:

Ранее, в июле 2022 года, Visa перенесла операционную деятельность и сервисы Приватбанка в свое облачное решение Visa Cloud Connect, чтобы уменьшить зависимость банковской системы Украины от аппаратного обеспечения, которое может быть повреждено в результате боевых действий на территории страны.

В декабре 2021 года Visa в партнерстве с Приватбанком запустили мобильное приложение "Терминал" на основе решения Visa Tap to Phone, которое позволяет предпринимателям, являющимся клиентами банка, превратить свой смартфон с операционной системой Android, оснащенный чипом NFC, в полноценный POS-терминал.

В мае 2020 года Приватбанк вместе с другими глобальными партнерами Visa присоединился к Visa Token Service как поставщик услуг токенизации, приобщившись к усилению безопасности и улучшению клиентского опыта цифровых торговых транзакций в Украине.