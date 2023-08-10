Приватбанк и ЕБРР заключили соглашение о гарантии на 60 млн евро для финансирования украинского бизнеса
Государственный Приватбанк и Европейский банк реконструкции и развития начали сотрудничество по программе распределения рисков, в рамках программы украинские предприниматели критически важных отраслей получат 240 миллионов евро.
Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.
Согласно подписанному соглашению, ЕБРР предоставляет гарантию 60 млн евро. Нефинансированный инструмент распределения рисков покрывает до 50% кредитного риска в размере до 240 млн евро по новому финансированию ПриватБанка.
Соглашение о распределении рисков между ЕБРР и ПриватБанком содержит два компонента. По первому (минимум 80% от общего портфеля распределенных рисков) инструмент распределения риска поможет обеспечить доступ к финансированию оборотного капитала и инвестиционным целям для микро-, малых, средних и крупных предприятий, работающих в таких критически важных отраслях:
- сельское хозяйство и сельскохозяйственные услуги;
- пищевая и легкая промышленность;
- производство и услуги в области строительства;
- транспорт и логистика;
- туризм и культура;
- розничная торговля
По второму компоненту до 20% ссуд с распределением риска поддержит долгосрочные инвестиции частных малых и средних бизнесов в экологические технологии, отвечающие требованиям ЕС. Приемлемые субзаемщики также получат финансируемую ЕС техническую помощь и инвестиционные поощрения после завершения своих инвестиционных проектов.
Подписанное с ЕБРР соглашение является первым международным для Приватбанка.
"Для нас как лидера рынка по обслуживанию микро, малого и среднего бизнеса сотрудничество с ЕБРР – последовательный шаг. Вместе мы можем сделать гораздо больше для развития украинской экономики", - отметил председатель правления Герхард Бьош.
Преимуществами программы является возможность получить финансирование и развить, обновить или усилить собственный бизнес через инвестиции в более экологичные технологии, отвечающие требованиям ЕС, а также возможность получить грант в сумме до 30% от стоимости успешно реализованного в соответствии с требованиями инвестиционного проекта.
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