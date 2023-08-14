ПриватБанк завершил первое полугодие с рекордной прибилью

Государственный ПриватБанк по итогам первого полугодия 2023 года получил 29,7 млрд грн прибыли, что в 4,7 раза превышает этот показатель за аналогичный период 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба госбанка.

"Благодаря мощным результатам розничного бизнеса и сегмента бизнес-клиентов банк побил свой собственный рекорд прибыльности, завершив полугодие с финансовым результатом в 29,7 млрд грн. Банк сохраняет высокую операционную эффективность, поддерживая бесперебойное обслуживание клиентов. Операционные расходы остаются стабильными под пристальным контролем руководства", - говорится в сообщении.

Так, остатки на срочных депозитных счетах физлиц в гривне выросли на 18% (на 6,9 млрд грн). В целом остатки на счетах клиентов увеличились на 3,5% (на 16,1 млрд грн).

Реклама:

В банке напомнили, что в мае 2023 года направили в бюджет 24,1 млрд грн в виде дивидендов (80% прибыли прошлого года).

"Кредитный портфель физических лиц вырос на 14% (на 6 млрд грн) до 49,2 млрд грн. Банк удерживает лидерские позиции, с начала года увеличив долю рынка кредитов физическим лицам до 36%.

Депозитный портфель физлиц достиг 354 млрд грн, благодаря чему доля рынка увеличилась до 35,6%", - отчитываются в финучреждении.

Реклама:

Также банк профинансировал 10,3 тыс предприятий, предоставив новых кредитов на 15,6 млрд грн.

Экономическая правда