НАПК раскрыло рекордный случай незаконного обогащения

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) заявляют о раскрытии рекордного случая незаконного обогащения.

Об этом сообщил глава НАПК Александр Новиков на брифинге в среду.

Речь идет об экс-руководителе Одесского регионального центра комплектования и социальной поддержки, расследование относительно образа жизни которого 22 июня опубликовала УП (Евгении Борисове - ред.).

"Это фактически рекордный вывод установления фактов незаконного обогащения - 188 млн грн", - отметил Новиков.

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"Даже только один объект, купленный в Испании на маму этим человеком, стоит 3 млн 700 тыс. евро. Это 15 декабря прошлого года, когда Украина ежедневно была под обстрелами россиян. И таких объектов еще несколько. Все стоимостью от полумиллиона евро", - рассказал Новиков.

Согласно объяснениям чиновника, средства были сформированы якобы путем предоставления займов, общая сумма которых составляет $4 млн 200 тыс.

"Это займы, предоставленные различными предпринимателями, один из них - совладелец клуба "Ибица", например, на миллион долларов дал военкому одесскому заем",- сообщил глава НАПК.

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В то же время в деятельности одесского подразделения были установлены факты организации целых каналов незаконного выезда за границу.

"Все эти материалы будут направлены правоохранительным органам. Надеемся, что ГБР, которое занимается расследованием этих фактов, быстро проведет расследование и направит дело в суд", - отметил Новиков.

Он добавил, что сейчас инициирована проверка способа всего руководящего состава территориальных центров комплектования.

Напоминаем:

Ранее председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия инициировал рассмотрение фактов возможных злоупотреблений одесским военным комиссаром, обнародованных в расследовании журналиста УП Михаила Ткача "Батальон Испания", на заседании профильного комитета. Согласно видеорасследованию Ткача "Батальон Испания", на родственников Одесского военного комиссара Борисова записано дорогостоящее жилье и офис в Испании (г. Марбелья).

Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Ставки главнокомандующего в пятницу, 23 июня, поручил Залужному уволить с должности начальника Одесского центра комплектования Евгения Борисова.