ВАКС оставил Микитася в СИЗО, но уменьшил залог до 20 миллионов

Бывшего народного депутата Максима Микитася, которого обвиняют в предложении дать взятку мэру Днепра Борису Филатову, оставили под стражей еще на 60 суток, при этом ему уменьшили залог до 20 млн грн.

Об этом пишет Центр противодействия коррупции со ссылкой на решение судей ВАКС.

"Микитась останется в СИЗО до 8 сентября, если не внесет залог. Размер которого, к слову, уменьшили с 40 до 20 млн грн.

В октябре прошлого года следственный судья избрал ему залог в 260 млн, впоследствии апелляция уменьшила его размер до 100 млн. Затем залог уменьшали еще несколько раз, в последний раз с 80 до 40 млн грн", - заявили в ЦПК.

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В суде Микитась жаловался на плохие условия в СИЗО, а его адвокат предоставила более 30 благодарностей и различных отличий, которые, по мнению стороны защиты, положительно характеризуют обвиняемого, добавляет ЦПК.

Также защита говорила о том, что у дочерей Микитася скоро день рождения и изменение стражи на другую меру пресечения могло бы стать подарком.

"Также сторона защиты отмечала, что Микитась якобы не может оплатить 40 млн грн. По версии защиты, значительную часть состояния он раздал на благотворительность.

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В подтверждение этого Микитась даже предоставил фото ремонта родной школы, который он якобы сделал за свой счет. Также Микитась говорил, что активно поддерживает ВСУ", - говорится в сообщении.

Напомним:

Коллегия судей Апелляционной палаты ВАКС оставила экс-нардепа Максима Микитася, которого уличили в попытке дать мэру Днепра Борису Филатову 22 миллиона евро взятки, под стражей. При этом ему уменьшили альтернативный залог до 100 млн грн.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 16 декабря с возможностью внесения 260 миллионов гривен залога экс-нардепу Максиму Микитасю, которого уличили в попытке дать мэру Днепра Борису Филатову 22 миллиона евро (около 850 миллионов гривен) взятки.

18 октября застройщика Максима Микитася задержали после попытки дать многомиллионную взятку городскому голове Днепра Борису Филатову.

Филатов подтвердил информацию о том, что Микитась предлагал ему взятку в размере 22 млн евро за возможность строить метро в городе.

В конце декабря 2020 года Национальная полиция объявила застройщику Микитасю подозрение в заказе похищения человека. Речь идет о юристе Олеге Мирошниченко.

31 декабря 2020 года его отправили под стражу в этом деле. Микитась и его защита считают расследование полиции местью за показания против Татарова. В марте 2021-го Микитася освободили из-под стражи.

Экономическая правда