НАЗК розкрило рекордний випадок незаконного збагачення

У Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК) заявляють про розкриття рекордного випадку незаконного збагачення.

Про це повідомив голова НАЗК Олександр Новіков на брифінгу в середу.

Йдеться про екскерівника Одеського регіонального центру комплектування та соціальної підтримки, розслідування щодо способу життя якого 22 червня опублікувала УП (Євгена Борисова – ред.).

"Це фактично рекордний висновок встановлення фактів незаконного збагачення - 188 млн грн", - зазначив Новіков.

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"Навіть лише один об'єкт, куплений в Іспанії на маму цією людиною, коштує 3 млн 700 тис. євро. Це 15 грудня минулого року, коли Україна щодня була під обстрілами росіян. І таких об'єктів іще кілька. Усі вартістю від півмільйона євро", - розповів Новіков.

Згідно з поясненнями чиновника, кошти були сформовані нібито шляхом надання позик, загальна сума яких становить $4 млн 200 тис.

"Це позики, надані різними підприємцями, один із них - співвласник клубу "Ібіца", наприклад, на мільйон доларів дав воєнкомові одеському позику",- повідомив голова НАЗК.

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Водночас в діяльності одеського підрозділу було встановлено факти організації цілих каналів незаконного виїзду за кордон.

"Усі ці матеріали буде направлено правоохоронним органам. Сподіваємося, що ДБР, яке займається розслідуванням цих фактів, швидко проведе розслідування і направить справу до суду", - зазначив Новіков.

Він додав, що наразі ініційовано перевірку способу усього керівного складу територіальних центрів комплектування.

Нагадуємо:

Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія ініціював розгляд фактів можливих зловживань одеським військовим комісаром, оприлюднених у розслідуванні журналіста УП Михайла Ткача "Батальйон Іспанія", на засіданні профільного комітету. Згідно з відеорозслідуванням Ткача "Батальйон Іспанія", на родичів Одеського військового комісара Борисова записано дороговартісне житло та офіс в Іспанії (м. Марбелья).

Президент України Володимир Зеленський під час засідання Ставки головнокомандувача у п'ятницю, 23 червня, доручив Залужному звільнити з посади начальника Одеського центру комплектування Євгена Борисова.