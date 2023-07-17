Более 73 миллионов убытков на "реконструкции" Почтовой площади: экс-директор КП получил подозрение

Подольская окружная прокуратура сообщила о подозрении экс-директору КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева" в служебной халатности при реконструкции Почтовой площади, повлекшей ущерб на 73,6 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, распоряжениями КГГА принято решение о проведении реконструкции транспортной развязки на Почтовой площади в Подольском районе.

Заказчиком проектирования и производителем работ был определен КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева", заключившее с частной фирмой договор генподряда на выполнение этих работ.

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Однако фактически в рамках реконструкции транспортной развязки на Почтовой площади строили торговый центр и пять ресторанов.

Это строительство осуществлялось с нарушением требований земельного законодательства и других нормативных документов по землеустройству и землепользованию, а также без отвода земельных участков.

Подозреваемый, являясь директором коммунального предприятия, не обеспечил контроль за соблюдением требований земельного законодательства и договора подряда. Это создало предпосылки для безосновательного завладения генподрядчиком земельными участками.

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По данным экспертизы, территориальной общине города Киева нанесено более 73,6 млн грн ущерба. Правоохранители решают вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Экономическая правда