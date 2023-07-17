Более 73 миллионов убытков на "реконструкции" Почтовой площади: экс-директор КП получил подозрение
Подольская окружная прокуратура сообщила о подозрении экс-директору КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева" в служебной халатности при реконструкции Почтовой площади, повлекшей ущерб на 73,6 миллионов гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
По данным следствия, распоряжениями КГГА принято решение о проведении реконструкции транспортной развязки на Почтовой площади в Подольском районе.
Заказчиком проектирования и производителем работ был определен КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева", заключившее с частной фирмой договор генподряда на выполнение этих работ.
Однако фактически в рамках реконструкции транспортной развязки на Почтовой площади строили торговый центр и пять ресторанов.
Это строительство осуществлялось с нарушением требований земельного законодательства и других нормативных документов по землеустройству и землепользованию, а также без отвода земельных участков.
Подозреваемый, являясь директором коммунального предприятия, не обеспечил контроль за соблюдением требований земельного законодательства и договора подряда. Это создало предпосылки для безосновательного завладения генподрядчиком земельными участками.
По данным экспертизы, территориальной общине города Киева нанесено более 73,6 млн грн ущерба. Правоохранители решают вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Экономическая правда