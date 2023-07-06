"Зарабатывал" до полумиллиона ежемесячно: в Николаевской области чиновника разоблачили на поборах с экспортеров

Руководителя Николаевского городского управления Госпродпотребслужбы разоблачили на вымогательстве поборов из бизнеса за ускоренное оформление документов для экспорта сельскохозяйственной продукции в ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Должностное лицо прекрасно знал, что с началом полномасштабного вторжения значение для государства экспорта сельхозпродукции в ЕС для существенно выросло. Поэтому решил воспользоваться ситуацией и "оперативно" наладил системный заработок на выдаче экспортных разрешений", - отметили правоохранители.

Бизнесмены, которые хотели беспрепятственно и быстро получить ветеринарно-санитарный сертификат и другие разрешительные документы, должны были заплатить чиновнику 300 долларов за каждый автомобиль с экспортными продуктами. В случае неуплаты он угрожал бизнесменам штрафными санкциями и блокировкой выдачи документов.

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Возможная сумма взяток, которую чиновник получал ежемесячно, могла составлять около полумиллиона гривен ежемесячно.

По данным следствия, за более чем год своей противоправной деятельности фигурант обогатился на десятки тысяч долларов, точную сумму устанавливают работники ГБР.

Чиновника задержали во время получения очередной взятки от экспортера 3 июля. Решается вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении.

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Экономическая правда