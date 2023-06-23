ЕС закрыл свои порты для судов, осуществляющих перевалку нефти РФ с нарушением потолка цен

ЕС в своем 11-м пакете санкций запретил доступ в европейские порты танкеров, осуществляющих перевалку российской нефти ship-to-ship (с судна на судно), в случае, если есть подозрение в нарушении условия price cap (ценовой потолок), введенного странами G7 и Евросоюзом.

Об этом говорится в пресс-релизе Еврокомиссии, сообщает "Интерфакс-Украина".

Аналогичный запрет будет применяться, если у компетентных органов есть веские причины подозревать, что капитаны незаконно вмешиваются, отключают или иным образом выводят из строя навигационную систему при транспортировке российской нефти и нефтепродуктов, нарушая международные соглашения, правила и стандарты.

Согласно официально опубликованному документу, "доступ к портам и шлюзам ЕС запрещается с 24 июля 2023 года для любого судна, осуществляющего перевалку ship-to-ship в любой точке рейса в направлении порта или шлюза ЕС, если компетентные органы имеют вескую причину подозревать это судно в нарушении запретов (на импорт российских нефти и нефтепродуктов в ЕС, а также нарушении условия ценового потолка (price cap))".

Компетентный орган должен запрещать доступ, если судно не сообщает об этом по крайней мере за 48 часов до совершения операции ship-to-ship, происходящей в исключительной экономической зоне государства-члена ЕС или в пределах 12 морских миль от исходной линии его побережья.

Требование о запрете, если судно выключает транспондеры, также касается тех, кто выполняет рейс в направлении страны ЕС, и если судно нарушает запрет на импорт российских нефти и нефтепродуктов и условие price cap.

Запреты на заход в порты не применяются, если судно ищет спасения, в случае аварии или по соображениям безопасности или спасения жизни на море. Также власти могут разрешить доступ к портам ЕС, если посчитают, что он необходим в гуманитарных целях.

Если компетентные органы отказывают в заходе судна в свои порты, они должны немедленно проинформировать другие государства-члены ЕС, а также Еврокомиссию.

Для целей отслеживания запрета власти должны использовать в дополнение к любой национальной системе интегрированную морскую информацию, доступную на платформе SafeSeaNet.

Напоминаем:

5 декабря вступило в силу решение Совета ЕС о лимите цены на российскую нефть и запрете морской транспортировки российской нефти в третьи страны, после чего объемы дохода России от продажи нефти начали падать.

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