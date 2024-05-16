Нынешние ограничения поставки электричества могут продолжаться до августа – Бойко

Отключения потребителей, которые начались с 14 мая, могут продолжаться до августа-сентября. Зимой дефицит в энергосистеме будет даже при больших температурах.

Такое мнение высказал советник премьер-министра Украины, член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко.

"Если говорить об начавшихся сутки назад ограничениях, то в этих условиях нам придется жить, по моим оценкам, до августа. В августе-сентябре ожидаю незначительное улучшение в силу разного набора факторов", – сказал Бойко.

В частности, в этот период атомная генерация будет выходить из активной фазы ремонтов, а в энергосистеме еще будет присутствовать большое количество солнечной генерации. Снизится также нагрузка на энергосистему за счет все еще теплой, но не жаркой погоды, пояснил Бойко.

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"Если говорить о майе, то эти ограничения могли начаться чуть позже, если бы не такая холодная погода", – отметил Бойко.

Он пояснил, что с понижением температуры население начало активно использовать обогревательные приборы и в энергосистеме образовался дефицит даже с учетом активного импорта электроэнергии.

"С целью удержания энергосистемы в сбалансированном состоянии и недопущения аварий диспетчеры были вынуждены прибегать к экстраординарным мерам и применять отключения потребителей", – заявил Юрий Бойко.

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Напомним:

По мнению директора Центра исследования энергетики, даже если устранить определенные повреждения генерации, следующие два года украинцы будут жить с дефицитом электроэнергии.