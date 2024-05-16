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Минэкономики забронировало работников Glovo, Visa и Favbet 

Четверг, 16 мая 2024, 13:40 - Игорь Пилипив

Министерство экономики забронировало военнообязанных работников компаний Glovo, Visa, Favbet Tech на период мобилизации.

Об этом сообщил нардеп Александр Федиенко, который публиковал соответствующий приказ Министерства экономики от 8 апреля.

Отмечается, что на период мобилизации и военного времени было забронировано военнообязанных работников ООО "Гловоап Украина", ООО "Фавбет Тек", ООО "Виза Украина".

Также среди компаний, которые забронировали своих работников есть: 

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  • ООО "Агри Чейн" - компания занимается разработкой программного обеспечения для крупного и среднего агробизнеса;
  • ООО "Корт" - компания занимается проектирование легкой бронетехники, модернизация и ремонт бронетранспортеров. Средства радиоэлектронной борьбы, и анти-дроновыми система;
  • ДП "ССМ" - согласно данным Yourcintrol, основным видом деятельности предприятия является (КВЭД) - 73.11 Рекламные агентства.

В Минэкономики подтвердили ЭП достоверность соответствующего указа. 

Военнообязанные работники данных компаний получили отсрочку от мобилизации сроком на 6 месяцев - до 8 октября 2024 года. 

Напомним:

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Кабинет министров внес изменения в порядок бронирования военнообязанных во время действия военного положения.

В мае 2024 года на месяц автоматически продлили отсрочку от мобилизации для тех, кому это предусмотрено по соответствующему решению Министерства экономики. Кроме того, в мае стало известно, что 4 тыс айтишников имеют бронирование от мобилизации, еще 1 300 ожидают бронирования.

На май 2024 года более 4 тыс айтишников имеют бронирование от мобилизации, еще 1 300 ожидают бронирования.

Минэкономики компании Glovo Visa
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