Минэкономики забронировало работников Glovo, Visa и Favbet 

Министерство экономики забронировало военнообязанных работников компаний Glovo, Visa, Favbet Tech на период мобилизации.

Об этом сообщил нардеп Александр Федиенко, который публиковал соответствующий приказ Министерства экономики от 8 апреля.

Отмечается, что на период мобилизации и военного времени было забронировано военнообязанных работников ООО "Гловоап Украина", ООО "Фавбет Тек", ООО "Виза Украина".

Также среди компаний, которые забронировали своих работников есть:

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ООО "Агри Чейн" - компания занимается разработкой программного обеспечения для крупного и среднего агробизнеса;

ООО "Корт" - компания занимается проектирование легкой бронетехники, модернизация и ремонт бронетранспортеров. Средства радиоэлектронной борьбы, и анти-дроновыми система;

ДП "ССМ" - согласно данным Yourcintrol , основным видом деятельности предприятия является (КВЭД) - 73.11 Рекламные агентства.

В Минэкономики подтвердили ЭП достоверность соответствующего указа.

Военнообязанные работники данных компаний получили отсрочку от мобилизации сроком на 6 месяцев - до 8 октября 2024 года.

Напомним:

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Кабинет министров внес изменения в порядок бронирования военнообязанных во время действия военного положения.

В мае 2024 года на месяц автоматически продлили отсрочку от мобилизации для тех, кому это предусмотрено по соответствующему решению Министерства экономики. Кроме того, в мае стало известно, что 4 тыс айтишников имеют бронирование от мобилизации, еще 1 300 ожидают бронирования.

На май 2024 года более 4 тыс айтишников имеют бронирование от мобилизации, еще 1 300 ожидают бронирования.