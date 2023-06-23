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На границе Украины и ЕС модернизируют семь пунктов пропуска: средствами поможет Еврокомиссия

Пятница, 23 июня 2023, 20:33 - Анастасия Жарикова

На границе Украины и стран Евросоюза модернизируют семь пунктов пропуска, половину средств на программу выделит Еврокомиссия.

Об этом сообщает пресс-служба Минвосстановления.

Программой "Механизм "Соединение Европы" (CEF) предусматривается модернизация автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска, подъездных путей, площадок для парковки грузовиков. Также планируется закупка оборудования для таможенного и пограничного контроля.

Проекты развития разрабатывались совместно с Польшей, Румынией, Венгрией и Словакией. 50% средств должны выделить государства-авторы проектов, остальные 50% – Еврокомиссия.

В рамках программы планируется охватить следующие пункты пропуска:

  • "Ягодин – Дорогуск"
  • "Краковец – Корчёва"
  • "Мостиска II – Медика"
  • "Порубное – Сирет"
  • "Вадул-Сирет – Дорнешти"
  • "Береженко – Лужанка"
  • "Захонь – Чоп"

"Приоритет Минвосстановления – увеличить пропускную способность пунктов пересечения границы. Это важно для развития экспортной логистики и оптимизации транспортных потоков.

Общая стоимость одобренных Еврокомиссией проектов – более 200 млн. евро. Уже работаем над разработкой новых заявок на следующий год. Фокус внимания – также на развитии пограничной инфраструктуры", – отметил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.

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инфрастуктура Украина ЕС Еврокомиссия
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