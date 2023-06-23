На границе Украины и ЕС модернизируют семь пунктов пропуска: средствами поможет Еврокомиссия

На границе Украины и стран Евросоюза модернизируют семь пунктов пропуска, половину средств на программу выделит Еврокомиссия.

Об этом сообщает пресс-служба Минвосстановления.

Программой "Механизм "Соединение Европы" (CEF) предусматривается модернизация автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска, подъездных путей, площадок для парковки грузовиков. Также планируется закупка оборудования для таможенного и пограничного контроля.

Проекты развития разрабатывались совместно с Польшей, Румынией, Венгрией и Словакией. 50% средств должны выделить государства-авторы проектов, остальные 50% – Еврокомиссия.

В рамках программы планируется охватить следующие пункты пропуска:

"Ягодин – Дорогуск"

"Краковец – Корчёва"

"Мостиска II – Медика"

"Порубное – Сирет"

"Вадул-Сирет – Дорнешти"

"Береженко – Лужанка"

"Захонь – Чоп"

"Приоритет Минвосстановления – увеличить пропускную способность пунктов пересечения границы. Это важно для развития экспортной логистики и оптимизации транспортных потоков.

Общая стоимость одобренных Еврокомиссией проектов – более 200 млн. евро. Уже работаем над разработкой новых заявок на следующий год. Фокус внимания – также на развитии пограничной инфраструктуры", – отметил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.

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