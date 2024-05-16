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В Украине за время большой войны более открыто 2,6 тысячи иностранных компаний

Четверг, 16 мая 2024, 12:48 - Игорь Пилипив

С начала полномасштабного вторжения более 2,6 тысячи компаний в Украине было основано иностранцами, чаще всего создают бизнес граждане Турции, Узбекистана, Польши и Америки.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот.

Отмечается, что 2652 компании открыли иностранцы в Украине после начала полномасштабной войны. В общем деньги в страну во время войны инвестировали граждане из 100 стран мира.

"Среди всех иностранных бизнесменов чаще всего в Украине открывали бизнес граждане Турции. Резиденты республики указаны как владельцы в 354 украинских компаниях. Это 13% от общего количества новых бизнесов с иностранными бенефициарными владельцами", - говорится в сообщении. 

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Также граждане Узбекистана являются владельцами в 274 новых украинских компаниях (10%) и занимают вторую позицию рейтинга. На третьем месте граждане Польши - 193 бизнеса или 7% от общего количества компаний с иностранными владельцами.

В топ также попали граждане США, Казахстана, Германии, Азербайджана и Израиля. Важно, что на одну компанию может приходиться более 1 владельца.

Крупнейшим бизнесом, открытым иностранцами за время большой войны, стала компания ООО "ТЕНС1МА" с уставным капиталом в 1,28 млрд грн. Владельцем бизнеса является гражданин Армении.

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На втором месте - АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Юген". Уставный капитал этой компании составляет 700 млн грн, а конечным владельцем является гражданин США.

Замыкает тройку лидеров компания ООО "ЛФС" с уставным капиталом 300 млн грн, владельцем которой является гражданин Польши.

Экономическая правда.

компании бизнес Украина
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