Товарооборот Украины за четыре месяца достиг $35 миллиардов: с какими странами торговали

Украинский товарооборот за январь-апрель 2024 года составил 35,3 миллиарда долларов, налогооблагаемый импорт составил 19 миллиардов долларов.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.

"В течение января-апреля 2024 года в Украину импортировали товаров на сумму 21,9 млрд долларов, а экспортировали - на сумму 13,4 млрд долларов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что налогооблагаемый импорт составил 19,0 млрд долларов или 87% общих объемов импортируемых товаров. Налоговая нагрузка на 1 кг импорта в январе-апреле 2024 года составила 0,50 долл/кг, что на 9% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

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Страны, из которых больше всего импортировали товаров в Украину:

Китай - 4,2 млрд долларов.

Польша - 2,3 млрд долларов.

Германия - 1,8 млрд долларов.

Экспортировали из Украины больше всего в Польшу - на 1,3 млрд долларов, Китай - на 1,2 млрд долларов и Испанию - на 1,1 млрд долларов.

В общих объемах ввезенных в январе-апреле 2024 года товаров 65% составили следующие категории товаров:

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машины, оборудование и транспорт - 7,4 млрд долларов.

продукция химической промышленности - 4,2 млрд долларов.

топливно-энергетические - 2,7 млрд долларов.

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:

продовольственные товары - 8,6 млрд долларов.

металлы и изделия из них - 1,4 млрд долларов.

минеральные продукты - 1,2 млрд долларов.

Экономическая правда.