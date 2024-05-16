В правительстве Китая уверяют, что строго контролируют экспорт товаров двойного назначения

Правительство КНР уверяет, что соблюдает правила ВТО по торговле с Россией и строго контролирует экспорт военной продукции и товаров двойного назначения.

Об этом на брифинге заявил спикер МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя информацию об использовании войсками РФ продукции китайских компаний в войне против Украины, передает Укринформ.

"Китай взвешенно и ответственно относится к экспорту военной продукции и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения, включая беспилотники гражданского использования", – заявил Ван.

Он повторил, что Китай не является "творцом или участником украинского кризиса" (так в Китае называют войну РФ против Украины), а также что Пекин "не сидел сложа руки", а всячески способствовал мирным переговорам.

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"Перенос вины на Китай не решит кризис", – заявил спикер МИД.

По его словам, между Китаем и Россией есть "обычная" торговля, и призвал не нарушать "законные права и интересы" КНР.

"Обычная торговля Китая с Россией... соответствует правилам ВТО и рыночным принципам, не нацелена на какую-либо третью сторону и не должна подвергаться внешнему вмешательству или принуждению", – сказал Ван Вэньбинь.

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Напомним:

Производителю бытовой техники на юге Китая трудно доставлять свою продукцию в Россию не из-за проблем с гаджетами, а из-за того, что крупные банки Китая ограничивают платежи за такие операции из-за беспокойства санкциями США.