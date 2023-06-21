В Лондоне начинается конференция по восстановлению Украины: что там будет?

21 июня в Лондоне стартует двухдневная Конференция по восстановлению Украины.

Это третье масштабное международное мероприятие (после конференции в Лугано и Берлине) с начала большой войны, во время которого Украина будет пытаться привлечь средства для финансирования бюджета и послевоенного восстановления.

Что известно о конференции сейчас?

Что будет на конференции?

Лондонская конференция по восстановлению продлится два дня – 21 и 22 июня. В первый день будут обсуждать:

быстрое восстановление разрушенной инфраструктуры;

долгосрочное восстановление;

реформы, необходимые для послевоенного восстановления и развития торговли и инвестиций;

инвестиции в человеческий капитал;

восстановление и послевоенную стратегию развития энергетики;

механизмы страхования частных инвестиций.

Во второй день будут рассматривать более узкие вопросы. В частности:

Послевоенное восстановление жилья;

Цифровое восстановление и развитие технологического сектора;

Роль местных властей в восстановлении и восстановлении Украины;

Гуманитарное разминирование.

Ожидается, что конференцию откроют премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский, который будет выступать дистанционно.

Среди представителей украинской делегации на конференции будут премьер-министр Денис Шмыгаль, министр экономики Юлия Свириденко, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков и другие чиновники.

Особый акцент в работе конференции будет на привлечении именно частных инвестиций в Украину. В частности, правительство представит свои наработки по страхованию инвестиций.

Также организаторы конференции планируют провести отдельное мероприятие для украинского и иностранного бизнеса. Для этого в Лондон отправилась еще и делегация украинских предпринимателей.

Что было в прошлые разы?

Первая большая конференция по восстановлению состоялась почти год назад, в начале июля 2022 года в швейцарском Лугано. Тогда правительство и некоторые народные депутаты подготовили довольно амбициозный план реформ и проектов, общая стоимость реализации которого оценивалась в 750 млрд долларов – и это без учета еще 50 млрд долларов инвестиций в оборонный комплекс.

Амбициозные цели и запрашиваемая сумма инвестиций, которая кратно превышает ВВП Украины, отпугнули многих инвесторов и партнеров. В конце концов, после завершения конференции в Лугано, о представленном плане почти забыли, как и о некоторых анонсированных в нем реформах. Например, вместо радикальной перестройки госаппарата, презентованной в Швейцарии, правительству пришлось урезать выплаты чиновникам в большинстве госучреждений уже с начала этого года.

Следующая конференция по восстановлению состоялась в конце октября 2022 года в Берлине. На ней украинская сторона вела себя гораздо скромнее. Вместо планов на 750 млрд долл Украина просила у доноров и партнеров о стабильном выделении финансирования для покрытия дефицита бюджета, а также о финансировании восстановления жизненно важной инфраструктуры, в частности энергетических объектов, школ, больниц и тому подобное.

Именно по итогам берлинской конференции удалось договориться о кредитной программе от ЕС на 18 млрд евро и гранте от США на почти 10 млрд долларов, а также о стабильном и прогнозируемом выделении этого финансирования.

С чем приедет Украина на этот раз?

На конференцию в Лондоне украинская делегация едет с довольно амбициозными планами и видением. Так, министр экономического развития Юлия Свириденко представила видение украинской экономики через 10 лет.

В частности, чиновница ожидает, что через десятилетие ВВП Украины пересечет отметку в 1 триллион долларов (из нынешних 120-130 млрд долларов).

"На конференции в Лондоне мир увидит Украину, которая не сдалась. Несмотря на масштабные боевые действия, мы экспортируем продукцию, восстанавливаем и обеспечиваем стабильную работу энергосистемы", – отметила она.

Также, среди озвученных министром целей – производство 40 миллионов тонн "зеленой" стали (при производстве которой не осуществляются выбросы в атмосферу), а также увеличение генерации "зеленой" энергетики в 10 раз – до 100 гигаватт.

Энергетике уделят отдельный блок конференции, во время которого презентуют амбициозную стратегию восстановления и развития. Накануне ключевые тезисы этой стратегии опубликовал Forbes.

Этот план предусматривает чрезвычайно амбициозные цели, в частности увеличение объемов генерации электроэнергии в 7 раз, добычи газа – в 4 раза, нефти – в 6,7 раза, доли электромобилей – на 60%. Также, согласно проекту, Украина должна превратиться в чистого экспортера газа, поставляя в Европу по 66 млрд кубометров в год.

"Энергетический" план разрабатывал заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма, известный также своей концепцией радикальной налоговой реформы "10-10-10". По предварительным расчетам, энергетическая стратегия будет предусматривать привлечение 400 млрд долларов инвестиций, которые должны превратить Украину в энергетический хаб Европы.

Еще один проект, который привезет украинская сторона в Лондон – интегрированная цифровая система управления восстановлением DREAM (Digital Restoration Ecosystem for Accountable Management). Система должна будет обеспечить прозрачность и подотчетность реализации проектов восстановления. Этот проект будет представлять министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Какие ожидания?

Приоритет Украины во время конференции в Лондоне – привлечение средств в проекты быстрого восстановления. В частности, об этом накануне начала конференции объявил Денис Шмыгаль.

"Энергетика, критическая и социальная инфраструктура, особенно восстановление жилья. Нам необходимо мобилизовать нужный для восстановления ресурс. Во время конференции состоится заседание Межведомственной координационной платформы доноров Украины, так называемого финансового "Рамштайна". Рассчитываем на эффективные решения", – заявил он.

Среди других приоритетов премьер назвал привлечение частных инвестиций и развитие регионов.

Важный акцент украинская сторона будет делать и на привлечении финансирования для покрытия дефицита госбюджета. Первые позитивные новости на этот счет появились еще накануне начала конференции. Так, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выделить для помощи Украине 50 млрд евро на следующие 4 года.

По данным агентства Bloomberg, предложенный пакет направлен на то, чтобы объединить помощь, используемую для выплаты заработных плат, пенсий и некоторых государственных услуг с расходами, связанными с восстановлением основной инфраструктуры.