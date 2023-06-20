"Армия восстановления" уже насчитывает более 30 тысяч безработных, они заработали 200 миллионов

В рамках проекта "Армия восстановления" к выполнению общественно полезных работ уже привлечены более 30 тысяч безработных - они заработали уже 200 млн грн.

Об этом сообщили в Минэкономики.

"Проект "Армия восстановления" работает уже в 18 регионах, недавно к нему присоединилась Винницкая область. Всего к выполнению общественно полезных работ в рамках проекта привлечено уже более 30 тысяч безработных, которые заработали за осуществление работ по восстановлению 200 млн грн.

Этим проектом мы поддерживаем людей, временно оказавшихся без работы, ведь за выполнение общественно полезных работ они получают от государства оплату в размере не менее 6700 грн, а это больше, чем средняя помощь по безработице тем, кто состоит на учете в центре занятости", - отметила первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Юлия Свириденко.

При этом лидером среди регионов в этом проекте остается Полтавская область, где такие работы выполняют более 5 тысяч безработных.

Также среди наиболее активных участников проекта:

Харьковская область - 5 151 человек;

Донецкая область - 3 563 человека;

Киевская область - 3 333 человека;

Черниговская область - 3 234 человека.

"Виды общественно полезных работ зависят от потребностей конкретного региона. Руководство областей определяет, какие работы нужны в регионе, сообщает об этом Центр занятости, который предлагает безработным, стоящим на учете в центре, приобщиться к выполнению таких работ.

С этими людьми заключается срочный трудовой договор на период выполнения работ. Оплата осуществляется в соответствии с отработанным временем в размере не менее 6700 грн в случае работы полный месяц", - пояснили в министерстве.

Чаще всего безработных привлекают к:

разбору завалов, восстановлению жилых домов, которые повреждены в результате боевых действий;

разгрузке, фасовке и доставке гуманитарной помощи;

работе в центрах приема внутренне перемещенных лиц, предоставлению социальных услуг в Пунктах несокрушимости;

строительства защитных сооружений гражданской защиты, укрепления дамб;

работам по преодолению последствий паводка и предоставлению услуг пострадавшему гражданскому населению;

обустройству и укрепление блок-постов, подвальных помещений под укрытия;

плетению маскировочных сетей, консервирование продукции для нужд ВСУ.

Напомним:

Правительство ввело проект "Армия восстановления" осенью 2022 года с целью привлечения людей, которые временно потеряли работу, к восстановлению страны через выполнение ими общественно полезных работ.

Сообщалось, что Госслужба занятости уже выдала 29 557 направлений на выполнение общественно полезных работ в рамках проекта "Армия восстановления".

Экономическая правда