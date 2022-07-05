План Маршалла з полів Лугано: як саме будуть відбудовувати Україну за 750 мільярдів доларів

Україна готується до післявоєнного відновлення. Цими днями українська влада презентувала світу список напрямків та очікувані обсяги фінансування так званого "плану Маршалла". Що він передбачає?

750 мільярдів доларів. Саме у таку суму оцінюється план відновлення України, який 4 липня український уряд презентував у швейцарському Лугано.

Розрахований на 10 років український "план Маршалла" передбачає не лише відбудову зруйнованої війною інфраструктури, а побудову абсолютно нової – ефективнішої, сучаснішої та екологічнішої. Причому його реалізація має розпочатись вже у 2022 році, незалежно від того чи припиняться бойові дії.

За задумом авторів плану, через 10 років в Україні з’явиться "євроколія", нові блоки АЕС, екодуки, власне виробництва вікон та скла, нові індустріальні кластери та інші амбітні проєкти.

Що ще заклали у план відбудови країни та хто фінансуватиме "українське економічне диво"?

На що підуть 750 мільярдів?

Презентований у Лугано план відновлення України складається з 15 національних програм у різних секторах економіки та суспільного життя. Кожна містить низку ключових проєктів, починати реалізовувати які потрібно вже у 2022 році.

Обсяги фінансування програм різняться, однак сумарно в наступні 10 років на них необхідно залучити близько 750 млрд дол. І ця сума ще не включає інвестиції в оборону та безпеку держави.

Сам перелік національних програм виглядає так:

Оборона та безпека (близько 50 млрд дол). Тут основна увага зосереджена в переозброєнні сил оборони та розвитку оборонно-промислового комплексу. Зокрема, в Україні планують створити Оборонну технологічну агенцію та Оборонний акселератор Diia Tech and Defense для розробки та виробництва сучасних видів озброєння. Інтеграція в ЄС (до 1 млрд дол) передбачає синхронізацію українського та європейського законодавств. Довкілля та сталий розвиток (близько 20 млрд дол). Серед проєктів екологічної безпеки – відновлення солеварних шахт в селі Солотвино на Закарпатті, скорочення Чорнобильської зони відчуження з 30 до 15 км, будівництво 142 комплексів переробки побутових відходів, 10 природних парків європейського зразка, 15 екодуків (переходи для перетину тваринами автодоріг) та 10 центрів реабілітації диких тварин. Енергетична безпека (близько 130 млрд дол). Серед цікавих проєктів програми будівництво нових Гідроелектростанцій та Гідроакумулювальних електростанцій , електростанцій на відновлювальних джерелах енергії потужністю 5-10 ГВт, добудова двох енергоблоків Хмельницької АЕС та модернізація інших АЕС, будівництво інфраструктури для виробництва зеленого водню. Бізнес-середовище (близько 5 млрд дол). В межах програми реалізовуватимуться проєкти з дерегуляції, цифровізації взаємодії бізнесу з державою, а також програма сприяння створенню нових робочих місць. Доступ до фінансування (близько 75 млрд дол). Мова йде про страхування інвестиційних проєктів від військових ризиків, державні гранти та програми зі зниження процентів за кредитами на період війни та після її завершення, підтримка капіталу банків, стимулювання іпотечного кредитування та навіть створення банку розвитку на базі одного з держбанків. Макрофінансова стабільність (60-80 млрд дол) – залучення коштів на покриття дефіциту державного бюджету. Сектори з доданою вартістю (близько 40-50 млрд дол). Кошти підуть на розвиток сільського господарства (будівництво системи іригації на 1 млн гектарів, переробка сировини тощо), виробництво меблів (створення кластера на заході країни), машинобудування, металургії та ІТ. Ключова мета – розвиток переробки в усіх секторах та відхід від сировинної моделі економіки. Логістика та сполучення (120-160 млрд дол). Мета – диверсифікувати шляхи експорту та відновити зруйновану інфраструктуру. Зокрема, заплановано будівництво 200 км залізничної колії європейського зразка (ширина 1,435 м, тоді як стандарт в Україні – 1,52 м), транскордонні агросховища та термінали, 3 нові автомобільні пункти пропуску з ЄС. Крім цього планується оновити 5,8 тис вагонів, 190 локомотивів, відремонтувати майже 25 тис км доріг та 5-7 пошкоджених аеропортів. Модернізація регіонів та житлового будівництва (150-250 млрд дол). В межах програми планується реалізувати проєкт підвищення енергоефективності житлових будинків, будівництво нових та ремонт пошкоджених. Крім того, буде проведена модернізація систем водопостачання, водовідведення, опалювання, локалізація виробництва скла, вікон та термоізоляційних матеріалів. Сучасна соціальна інфраструктура (30-35 млрд дол). Кошти планують використати переважно на модернізацію об’єктів соціальної інфраструктури відповідно до принципів енергоефективності та безбар’єрності, відновити об’єкти, зруйновані війною, а також побудувати індустріальні парки. Освіта (до 5 млрд дол). Зокрема, оновлення ІТ-програм для топ-5 університетів, впровадження реформи Нової української школи, інвестиції у створення дослідницьких центрів на базі університетів. Охорона здоров’я (до 5 млрд дол) передбачає запуск національної програми підтримки психічного здоров’я для потреби людей, які постраждали від війни, розвиток мережі спеціалізованих закладів охорони здоров’я, створення цифрових сервісів у цій сфері та інші проєкти. Культура та спорт (15-20 млрд дол). Проєкти з відновлення зруйнованих закладів культури, розвиток музеїв, меморіалів, культурних центрів, цифрової культури, кіно, реконструкція ДЮСШ тощо. Соціальна підтримка та міграційна політика (до 7 млрд дол) передбачає, зокрема запровадження другого рівня пенсійної системи , програми інтеграції ветеранів, програми забезпечення доступу до житла тощо.

Які терміни реалізації?

План відновлення України розрахований на 10 років. Його реалізовуватимуть у три етапи. Перший має розпочатися вже найближчим часом.

"Коли говорять про відбудову, часто некоректно розставляють акценти. Це ж не тільки про те, що маємо зробити після нашої перемоги або в наступні роки, а й те, що потрібно робити вже просто зараз", – зазначив президент України Володимир Зеленський.

Вже у 2022 році в межах українського "плану Маршалла" необхідно залучити 60-65 млрд дол і ще 15-20 млрд дол на напрямок безпеки та оборони.

Серед пріоритетних проєктів, які влада хоче реалізувати вже цього року – масштабне розмінування (до 5% території країни), підготовка енергосистеми до зимового періоду та накопичення газових резервів, проєкт страхування інвестицій від воєнних ризиків, початок будівництва вантажного коридору до литовської Клайпеди через Польщу, ремонт 20 тис та будівництво 100 тис нових будинків.

Більше ніж половина з 65 млрд дол, необхідних у 2022 році піде на фінансування дефіциту бюджету. Навіть без реалізації масштабних проєктів щомісячна нестача коштів у державній скарбниці перевищує 5 млрд дол.

Другий етап реалізації українського "плану Маршалла" – етап відбудови. Він розпочнеться у 2023 році та триватиме до кінця 2025 року. На відміну від першого етапу, на другому основний акцент буде не на підтримці термінових потреб держави, а на відновленні зруйнованої інфраструктури та побудові нової відповідно до європейських стандартів.

Саме на етапі відбудови передбачається реалізувати більшість проєктів – 580 з 850. Для такої амбітної мети необхідно залучити чималі кошти. За розрахунками авторів презентованого у Лугано плану мова йде про 300 млрд дол.

Третій етап – етап модернізації – триватиме у 2026-2032 роках. За цей час Україна планує реалізувати 270 проєктів. Потреба у фінансуванні складе понад 400 млрд дол, значну частину з яких розраховують отримати не лише від міжнародних партнерів та МФО, але й від приватних інвесторів.

Де візьмуть гроші?

Кошти на відбудову України планують отримувати з різних джерел. Проте пріоритетним джерелом фінансування має стати стягнення репарацій з Росії, використання заморожених активів країни-агресора та її олігархів.

"Україна виступила з пропозицією укласти міжнародний договір, яким буде створено спеціальний компенсаційний механізм. Він має дозволити компенсувати шкоду, завдану російською війною Україні та українцям, коштом агресора.

Запропонований Україною механізм передбачає використання для виплати компенсацій російських активів, які перебувають за кордоном", – заявив голова офісу президента Андрій Єрмак у Лугано.

Ймовірно, що процес стягнення коштів з Росії відповідно до принципів верховенства права не буде швидким, тож для того, аби швидко розпочати реалізацію плану відновлення Україні слід розраховувати на отримання коштів з інших джерел. Серед них розглядають отримання грантів, пільгових позик від партнерів та залучення приватних інвестицій.

Потребу на 2022 рік у 60-65 млрд дол Україна очікує перекрити переважно грантами. На другому і третьому етапах у вигляді грантів повинні надійти 200-300 млрд дол. Стільки ж коштів планується залучити у вигляді партнерських позик.

Водночас обсяги приватних інвестицій мають поступово зростати: з 50 млрд дол у 2023-2025 роках до 200 млрд дол у 2026-2032 роках.

Що в замін?

Міжнародні партнери мають відіграти ключову роль у фінансуванні відбудови країни під час та після завершення війни. За даними агентства Bloomberg, у Єврокомісії вже планують виділити на ці потреби близько пів трильйона євро (523 млрд дол). Також ЄС готується організувати декілька донорських конференцій для України, які пройдуть восени.

В замін на грантову та пільгову підтримку партнерів влада пообіцяла реалізувати низку інституційних реформ. Зрештою, більшість цих реформ необхідні самій Україні – передусім як передумова для набуття повноцінного членства у ЄС.

Так, у сфері верховенства права необхідно завершити перезапуск антикорупційної системи (Спеціальна антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро), прийняти законодавство про Вищу кваліфікаційну комісію суддів та Вищу раду правосуддя, скоротити каральні функції Служби безпеки та посилити незалежність Бюро економічної безпеки.

В межах інтеграції до ЄС Україні доведеться додатково попрацювати над власним антимонопольним законодавством. Також влада пообіцяла завершити корпоратизацію держкомпаній та провести приватизацію некритичних державних підприємств.

Одним із пунктів інституційних реформ має стати реформа державної служби, яка включатиме скорочення кількості чиновників, спрощення організаційної структури державних служб та цифровізацію державних послуг.

Для забезпечення прозорості використання коштів Україна має провести цифровізацію державних реєстрів та забезпечити обмежений доступ до них.

Кошти на відбудову планують залучати через Міжнародну платформу з реконструкції України, яку запропонувала створити Єврокомісія. Платформа складатиметься з трьох рівнів: на найвищому рівні її представлятимуть лідери держав-партнерів, на середньому – їх виконавчі органи та міжнародні фінансові організації, а на останньому – 24 експертні групи, які напрацьовували план відновлення країни.

Платформа матиме декілька офісів за кордоном – у Вашингтоні, Брюсселі та Лондоні. Головний офіс розташовуватиметься у Києві.

Які критерії ефективності реалізації плану?

Наразі план існує у доволі загальному вигляді. Після конференції у Лугано кожну національну програму планують деталізувати. Також українські та міжнародні експерти почнуть напрацьовувати конкретні дорожні карти проєктів та критерії успішності їхньої реалізації.

Мірилом успішної реалізації усього українського "плану Маршала" стануть темпи росту економіки (більше ніж на 7% щороку), входження України до топ-25 країн за Індексом людського капіталу (у 2020 році знаходились на 53 позиції), та за Індексом економічної складності (у 2019 році – 47-мі).

Звичайні громадяни мають відчути успіх відбудови завдяки загальному підвищенню рівня життя в країні та появі нових робочих місць.

Чи вдалося українцям "продати" історію успіху відбудови країни міжнародним партнерам покажуть вже наступні декілька місяців. Зрештою, перші грантові надходження на реалізацію термінових заходів плану передбачені вже у 2022 році, до завершення якого залишається менше 6 місяців.