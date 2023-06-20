Зеленский подписал законы, которые освобождают от НДС и пошлины ввоз составляющих для беспилотников

Президент Владимир Зеленский подписал два закона, которые предусматривают освобождение на время военного положения от НДС и пошлины ввоза составляющих для производства и ремонта БПЛА (законопроекты №9275 и №9276).

Об этом сообщил в Telegram вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров

"Теперь импортеров освобождают от оплаты материалов, узлов, агрегатов, оборудования и комплектующих для БПЛА на время военного положения.

Это следующий шаг к масштабированию производства дронов. Просто сейчас Силам обороны нужны тысячи беспилотников", - написал министр.

"Предусматривается освобождение на время военного положения от НДС и пошлины ввоз составляющих (материалы, узлы, агрегаты оборудования и комплектующие) БПЛА, ввозимых предприятиями для собственной производственной деятельности по производству и ремонту БПЛА.

Предприятие, которое ввезло такие составляющие, должно отчитываться об использовании таких товаров. В случае нецелевого использования таких ввезенных товаров предприятие должно будет доплатить таможенные платежи от которых он был освобожден, и уплатить пеню", - пояснил автор одного из законопроектов Ярослав Железняк.

По его словам, законы вступают в силу со дня, следующего за днем их опубликования.

Напомним:

Верховная Рада одобрила законопроекты №9275 и №9276, которые предусматривают освобождение на время военного положения от НДС и пошлины ввоза составляющих для производства и ремонта БПЛА.

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Экономическая правда